Canes 2023: tots gairebé coincideixen, però…

Fa dies que els rumors sobre Canes 2023 tendeixen a coincidir gairebé del tot, especialment pel que fa als títols que podrien anar a la Competició. Però l’últim mitjà a afegir-se a la rumorologia ha estat ‘ScreenDaily‘, que aporta força novetats… (francament, sembla que, amb aquestes, han rebuscat a fons pertot arreu i, mitjà industrial com són, en alguns casos, diria que han volgut posar en circulació alguns títols, més enllà de les possibilitats reals de ser a la Croisette). Vegem-les:

-Dona per descartada “Priscilla“, de Sofia Coppola, perquè diu que no estarà llesta el maig.

Nous títols als rumors.

De Wang Xiaoshuai, “Above The Dust“. Amb Jun Li, Wenxin Ouyang, Jingchun Wang. Guió: Wang Xiaoshuai, adaptació de la novel·la, de Li Shijiang, ‘Ye Ye De Gui’. Nota sinòptica: Drama que mostra la vida a les zones rurals de la Xina contemporània i els canvis històrics experimentats per les famílies al llarg de tres generacions. Sinopsi: En Chuan Zai, de 10 anys, i la seva família. Retrat de la vida de la gent rural xinesa i els efectes sobre ells dels ràpids canvis en l’agricultura. Les connexions entre tres generacions de la família, i el seu profund afecte per la seva terra, en un moment en què la modernització està transformant l’agricultura de tradicional a industrial. Nota: La pel·lícula és la segona entrega de la trilogia sobre la terra natal de Wang. Informació: És la catorzena pel·lícula narrativa de Wang Xiaoshuai, en la carrera del qual es pot destacar “In Love We Trust” (2008), Millor Guió a Berlín; “Beijing Bicyle” (2001), Gran Premi del Jurat a Berlín; “Shanghai Dreams” (2005), Premi del Jurat a Canes. En seria la cinquena participació al Festival de Canes, en què també s’hi han vist “Chongqing Blues” (2010, Competició), “Drifters” (2003, Un Certain Regard) i “So Close to Paradise” (1999, Un Certain Regard). Prod.: Lemming Film. VI: The Match Factory*.

De Pablo Berger, “Robot Dreams“. Film d’animació. Guió: adaptació de la popular novel·la gràfica de Sara Varon. La història (les aventures i desventures de ‘Dog’ i ‘Robot’) està ambientada en una Nova York imaginària dels anys 80 poblada per animals sense edat ni gènere definibles i és la carta d’amor personal del director a Nova York on va viure durant una dècada. Nota: Coproducció hispano-francesa, amb participació de Les Films du Worso*.

D’André Techiné, “Les âmes soeurs” / “Soul Mates”. Amb Noémi Merlant, Benjamin Voisin, Audrey Dana. Guió: Cédric Anger, André Techiné. Un jove tinent de l’exèrcit francès estacionat a Mali resulta ferit greu quan el seu vehicle blindat explota, el repatrien a França i la seva germana el du a la casa familiar dels Pirineus per a recuperar-se.

De Luc Besson, “DogMan“. Amb Caleb Landry Jones, Marisa Berenson, Christopher Denham. Guió: Luc Besson. Un supervivent d’un trauma infantil troba la curació gràcies al seu amor pels gossos.

De Saverio Costanzo, “Finalmente l’alba“. Amb Rebecca Antonaci, Lily James, Rachel Sennott, Joe Keery, Willem Dafoe. Guió: Saverio Costanzo. Una noia romana als anys cinquanta és a punt de comprometre’s amb un home. Va a Cinecittà a fer una audició com a figurant i es veu endinsada en aquesta nit una nit única, llarga i intensa, gairebé infinita, durant la qual es descobreix a si mateixa.

De Yann Gozlan, “Visions“. Repartiment: Diane Kruger (Estelle), Mathieu Kassovitz (Guillaume), Marta Nieto (Ana). Guió: Yann Gozlan, Aurélie Valat, Audrey Diwan. Una brillant capità d’aerolínia, Estelle, té una vida perfecta amb el seu marit Guillaume, un reconegut metge. Però l’Estelle s’enamora de l’Ana, amb qui comença una intensa aventura. DF: SND. VI: SND Int.*.



De Yossi Aviram, “There Is No Shadow In The Desert“. Amb Valeria Bruni-Tedeschi. Guió: Yossi Aviram i Valeria Bruni-Tedeschi. La filla d’un supervivent de l’Holocaust viatja a Tel Aviv per actuar com a testimoni en el judici d’un antic col·laborador nazi.

De Moin Hussain, “Sky Peals“. Repartiment: Faraz Ayub (Adam), Natalie Gabin (Tara), Claire Rushbrook (Donna). Guió: Moin Hussain. L’Adam Muhammed treballa en torns de nit en un restaurant de menjar ràpid d’una estació de servei d’autopistes. És un home sense rumb i sense pretensions, que viu una vida solitària. En saber que el seu pare ha mort, l’Adam va a la recerca de respostes. En començar a reconstruir la imatge complicada del seu pare, l’Adam s’assabenta que després d’abandonar la família, en Hassan havia començat a creure que havia estat “enviat a la terra des d’un lloc llunyà”. L’Adam reflexiona sobre la seva pròpia incapacitat per a comunicar-se i connectar amb la gent, que no s’adapta mai. I és així que l’Adam comença a preguntar-se si el seu pare era realment un ésser d’un altre món, si ve d’una raça alienígena. Nota: òpera prima del curtmetratgista Moin Hussain, sembla indicada per a la Setmana de la Crítica o la Quinzena dels Cineastes.



De Daniel Kokotajlo, “Starve Acre“. Repartiment: Matt Smith (Richard), Morfydd Clark (Juliette), Sean Gilder (Gordon). Guió: Daniel Kokotajlo, basat en una novel·la d’Andrew Michael Hurley. Cinta de terror sobrenatural, en què, als anys setanta anglesos, la idíl·lica vida familiar rural d’una parella s’enfonsa quan el seu fill comença a actuar de manera estranya. A Starve Acre, la seva remota casa familiar, l’arqueòleg Richard s’enterra explorant un mite folklòric segons el qual l’antic roure de les seves terres està impregnat de poders fenomenals. Mentre la seva dona Juliette es dirigeix ​​​​a la comunitat local per trobar algun tipus de pau, en Richard s’endinsa obsessivament. Un descobriment inesperat aviat ocupa l’atenció de la parella i les forces fosques i sinistres, que sense voler-les entren a casa, ofereixen una inquietant possibilitat de reconnexió entre elles. Nota: segon llargmetratge de Daniel Kokotajlo, nominat a 1 BAFTA pel seu debut “Apostasy” (2017), que es va projectar a Sant Sebastià.

De Mahalia Belo, “The End We Start From“. Amb Jodie Comer, Katherine Waterston, Mark Strong, Benedict Cumberbatch. Guió: Alice Birch, basat en la novel·la homònima de Megan Hunter. Relat distòpic en què una dona, amb el seu nou nat, malda per retrobar el camí per tornar a casa, mentre la crisi ambiental enfonsa Londres en les aigües de la inundació i veu una família jove perduda en el caos. Nota: Benedict Cumberbatch també n’és productor executiu.

De Luna Carmoon, “Hoard“. Repartiment: Saura Lightfoot Leon (Maria), Joseph Quinn (Michael), Hayley Squires (Cynthia). Guió: Luna Carmoon. Segueix l’estret vincle entre una mare i una filla.



De Naqqash Khalid, “In Camera“. Amb Nabhaan Rizwan (Aden), Amir El-Masry, Rory Fleck Byrne. Guió: Naqqash Khalid. L’Aden és un jove actor que està en un cicle d’audicions de malson. Després de ser rebutjat moltes vegades, l’Aden s’encarrega de trobar un nou paper per interpretar. Nota: debut del curtmetratgista Naqqash Khalid.



De Martin Provost, “Bonnard, Pierre & Marthe“. Amb Vincent Macaigne, Cécile de France, Stacy Martin, Grégoire Leprince-Ringuet. Guió: Martin Provost. Explora l’art i la història d’amor dels famosos pintors francesos Pierre Bonnard i la seva dona Marthe de Méligny, que es va convertir en la seva musa i va aparèixer en més d’un terç de la seva obra. VI: Memento International*.

De Daisy-May Hudson, “Lollipop“. Repartiment: Melanie Wilder (Kelly Mae), Posy Sterling (Molly Brown), Kasha Bajor. Guió: Daisy-May Hudson. Molly, una noia alliberada de la presó brega per a recuperar la custòdia dels seus fills. Quan es troba amb la seva amiga de la infància, Amina, les dues dones aviat s’adonen que l’única oportunitat que tenen és unir forces i prendre el destí per les seves pròpies mans. Nota: debut en la ficció de la productora i curtmetratgista Daisy-May Hudson.



De Sally El Hosaini i James Krishna Floyd, “Unicorns“. Amb Ben Hardy, Hannah Onslow, Sagar Radia. Guió: James Krishna Floyd. Un artista de discoteca queer del sud d’Àsia que viu una doble vida i un pare jove i solter que treballa com a mecànic. Quan es troben, es desencadena una recerca d’identitat.

De Goran Stolevski, “Housekeeping For Beginners“. Amb Anamaria Marinca, Sara Klimoska, Alina Serban. Guió: Goran Stolevski. Una dona queer, que no vol ser mare, ha d’adoptar els fills de la seva parella per salvar la seva família a Skopje.

De Katja Gauriloff, “Je’Vida“. La primera pel·lícula mai feta en llengua sami skolt. El drama històric s’estructura en tres períodes de temps diferents i explora la memòria, la supervivència i el creixement personal en el teló de fons de les polítiques d’assimilació amb les comunitats indígenes. Nota: Katja Gauriloff és nascuda a Inari, Finlàndia, el 06.12.1972.



De Teemu Nikki, “Death Is A Problem For The Living“. Nota: Teemu Nikki, finlandès, va presentar el seu curt “All Inclusive” a la Competició de Canes de 2019.

De Nikolaj Arcel, “The Bastard“. Repartiment: Mads Mikkelsen (Ludvig von Kahlen), Gustav Lindh, Amanda Collin (Ann Barbara). Guió: Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen. Drama històric de gran pressupost, sobre un audaç soldat de mitjans del 1700 que intenta domesticar una terra brutal.Al segle XVIII, el rei danès Frederick V va declarar que les terres salvatges de Jutlàndia havien de ser colonitzades i conreades perquè hi arribés la civilització i generar-hi nous impostos per a la casa reial. Tanmateix, ningú no va gosar seguir el decret reial. Aquella terra significava mort: un indret ple de llops famèlics i castigat per una naturalesa brutal i implacable. Però a finals de l’estiu de 1755, un soldat solitari anomenat Ludvig von Kahlen va decidir que aquells erms li proporcionarien la riquesa i l’honor que sempre havia desitjat. VI: Trust Nordisk.



D’ Isabella Eklöf, “Kalak“. Repartiment: Asta Kamma August, Emil Johnsen (Jan), Soren Hellerup (Ole). Guió: Isabella Eklöf, Kim Leine, Sissel Dalsgaard Thomsen. En Jan, un infermer que també és pare, que va patir abusos sexuals del seu propi pare quan era adolescent. Treballant a Nuuk, Groenlàndia, intenta connectar amb la cultura amb el sexe. Quan algú l’anomena Kalak, paraula groenlandesa amb un doble significat de groenlandès “autèntic” i “brut”, porta l’epítet com a distintiu d’honor. Però finalment s’ha d’enfrontar al seu pare. Nota: Isabella Eklöf va captar el debutar amb la provocativa “Holiday” (Sundance, 2018) i va coescriure “Border“, d’ Ali Abbasi (Un Certain Regard, 2018).



D’Ulaa Salim, “Eternal“. Amb Simon Sears, Magnus Krepper, Morten Holst. Guió: Ulaa Salim. Un terratrèmol provoca una misteriosa fractura al fons oceànic, que accelera el canvi climàtic. L’Elias, jove científic del canvi climàtic, està enamorat d’Anita, una aspirant a cantant. Però quan se li presenta l’oportunitat d’unir-se a la missió que investiga aquest perillós fenomen del canvi climàtic, tria la carrera abans que l’amor. Anys més tard, durant la seva missió, experimenta una visió de com hauria pogut ser la seva vida si hagués fet una elecció diferent i la seva nova obsessió es converteix en recuperar la seva antiga vida i amor. VI: New Europa Film Sales.

De Barbera Albert, “Blind At Heart“. Repartiment: Mala Emde (Helene), Max von der Groeben (Wilhem), Thomas Prenn (Karl). Guió: Barbara Albert, basat en el bestseller internacional ‘Die Mittagsfrau’, de Julia Franck, que reconstrueix la biografia d’una mare que abasta mig segle fins al fatídic dia de 1945 en què va abandonar el seu fill de set anys a una estació de tren provincial alemanya per no tornar mai més. Nota: Barbera Albert (Viena, Àustria, 1970) ha participat en diversos festivals.

De Mohamed Ben Attia, “Floating In The Vacuum” / “Les ordinaires”. Amb Majd Mastoura, Walid Bouchhioua, Samer Bisharat. Guió: Mohamed Ben Attia Jacques Fieschi(assessor)i Magali Negroni (assessora). Un home acabat de sortir de la presó es proposa trobar el seu fill i portar-lo lluny per mostrar-li el seu sorprenent descobriment. Nota: El tunisià Mohamed Ben Attia és conegut per “Hedi“, amb què va guanyar el Premi a la Millor Òpera Prima i el Premi de Millor Actor a Berlín 2016, i per “Dear Son“, que va presentar a la Quinzena dels Realitzadors de 2018.

De Dani Rosenberg, “The Vanishing Soldier“. Un viatge tràgi-còmic que es desenvolupa durant 24 hores i segueix un soldat israelià de 18 anys que marxa fora de la seva unitat a Gaza per retrobar-se amb la seva xicota a Tel Aviv. Nota: Dani Rosenberg (Tel Aviv, Israel, 1979) és un director i guionista, graduat a la Sam Spiegel Film School-Jerusalem. Els seus curtmetratges guardonats s’han projectat en desenes de festivals internacionals de cinema. També ha creat sèries de televisió famoses, ha codirigit un documental i, més recentment, ha adaptat ‘God of Vengeance’ per al teatre líder d’Israel The Cameri. “La mort del cinema i el meu pare també” (2020) va ser el seu primer llargmetratge, ja vinculat al Festival de Canes, certamen en què havia participat anteriorment, concretament a la selecció de la Cinéfondation el 2004, dins del “Border Project“.

De David Volach, “Daniel Auerbach“. Amb David Volach. Una pel·lícula semi-autobiogràfica sobre un director israelià (interpretat per Volach) que lluita amb el bloqueig creatiu mentre intenta tirar endavant el seu segon llargmetratge, explorant la seva pròpia identitat com a home antigament religiós que va abandonar la seva comunitat ultraortodoxa de Jerusalem per dur una vida secular a Tel Aviv.

De Kim Jee-woon, “Cobweb“. Amb Song Kang-ho, Jeon Yeo-bin, Jung Woo-sung. Guió: Yeon-Shick Shin. Song Kang-ho (que va guanyar el premi al millor actor per “Broker” el 2021) és ara un director assetjat dels anys setanta que intentava tornar a filmar el final d’una pel·lícula amb el repartiment i els productors ben confusos i amb la intromissió dels censors de l’època de la dictadura.

FOTO DE L’APUNT: Caleb Landry Jones, a “DogMan”, de Luc Besson.