Avui en Rusty James fa 60 anys

Nascut el 18.02.1964, l’actor Matt Dillon fa avui 60 anys. D’entre tots els personatges que ha encarnat al llarg de la seva ja dilatada trajectòria, els primers, els de “Rebels” i “Rumble Fish” / “La ley de la calle”, ambdues de 1983 i de Francis Ford Coppola, són els que el van ressituar en una carretera prometedora, que potser després no ha acabat de quallar, a base d’embolicar-se en pel·liculetes de poca entitat o en projectes que apostaven massa per la seva imatge prototípica de ‘rebel’. Tanmateix, a la seva filmografia hi trobem boníssims treballs seus, com “The Saint of Fort Washington” -per mi, el millor que ha fet mai- (1993), “Drugstore Cowboy (Gus van Sant, 1989)”, “Factótum” (Ben Hamer, 2005), “La casa de Jack” (Lars Von Trier, 2018).

La joventut que traspua a “Rebels” i “Rumble Fish” / “La ley de la calle” fa temps que li ha quedat enrere, a Matt Dillon, però, coses del cinema, sempre serà el seu immortal Rusty James -això sí, amb permís de Mickey Rourke i el seu Motorcycle Boy.

Ah! I avui també fa anys en John Travolta, un altre símbol juvenil -tot i que d’una altra generació-: en fa 70!