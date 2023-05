Alguns jurats no oficials de Canes 2023

L’Oeil d’Or és el premi al Millor Documental (llargmetratge) projectat al Festival de Canes (Competició, Sessions Especials, Fora de Competició, Sessions de Mitjanit, Un Certain Regard, Cannes Classics), a la Quinzena dels Cineastes o a la Setmana de la Crítica. Es tracta d’un guardó oficiós, que no forma part del Palmarès Oficial del certamen, tanmateix avalat pel Festival. El premi serà lliurat el dissabte 27 de maig, a les 11h, al Saló Ambassadeurs del Palau de Festivals. Dels 24 documentals que, en els diferents formats i seccions, es projecten enguany a Canes, 16 opten al premi L’Oeil d’Or, aquests són els que hi aspiren: Sélection 2023 L’Oeil d’Or. El Jurat d’aquest guardó està presidit per la cineasta i directora de fotografia de documentals Kirsten Johnson i l’acompanyaran la realitzadora francesa Ovidie, l’àctriu i autora quebequesa Sophie Faucher, el productor de Moçambic Pedro Pimenta i el crític francès Jean-Claude Raspiengeas.

El Premi del Jurat Ecumènic dona suporta pel·lícules de qualitats tant artístiques com humanes que sondegen la profunditat de l’ànima i la complexitat del món, que destaquen la justícia, la dignitat humana, el respecte al medi ambient, la pau, la solidaritat, la reconciliació… valors evangèlics àmpliament compartits en totes les cultures. En les seves eleccions, el Jurat Ecumènic mostra una gran obertura a la diversitat cultural, social o religiosa. És la 49a vegada que es lliurarà aquest guardó, enguany per part d’un jurat presidit pel pare veneçolà Néstor Briceño, diplomat en Teologia i Ciències de l’Educació. Ell encapçalarà un equip de 6 persones, de cultures i països diferents, competents en l’àmbit cinematogràfic com a periodistes, crítics, teòlegs, investigadors, ensenyants…, membres d’esglésies cristianes i oberts al diàleg interreligiós. Els altres cinc membres d’enguany són: Anne-Laure Filhol, periodista francesa; Katia Margerie, cinèfila i música, nimadora cultural cinematogràfica francesa; Alberto V. Ramos Ruiz, crític cinematogràfic cubà; Joel Ruml, pastor txec de l’Església Evangèlica, veterà del Jurat Ecumènic; Jane Stranz, teòloga anglesa.



Els premis FIPRESCI de la Crítica Internacional es lliuren a un film de la Competició, un altre a una pel·lícula d’Un Certain Regard i encara un tercer a un títol de la Quinzena dels Cineastes o de la Setmana de la Crítica, per a promoure l’art cinematogràfic i fomentar el cinema nou i jove.

La Queer Palm premia cada any un curtmetratge i un llargmetratge projectats als Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes o la Setmana de la Crítica que toquin temàtiques o tinguin personatges LGBT+, feministes o que qüestionin les normes de gènere. És a dir, es tracta del guardó ‘gender’ tot ben embolicat. El president del Jurat de la Queer Palm 2023 és el cineasta nord-americà John Cameron Mitchell. Podem consultar els membres del jurat i els films que aspiren a aquest premi, del tot ‘no-oficial’, aquí: Films per la Queer Palm i el Jurat.

La Palm Dog destaca el millor gos (viu o animat) aparegut en un film projectat durant el Festival de Canes, en qualsevol secció oficial o paral·lela i és una mena de broma que, de mica en mica, ha anat fent forat i se celebra cada any, anunciant-se’n el guardó a la platja del Grand Hotel.

FOTO DE L’APUNT: “Jeunesse (Printemps)”, de Wang Bing, documental que va a la Competició del Festival