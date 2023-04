ACID 2023: el racó més arraconat de Canes

Mai dels mais, en els 25 anys que vaig ser a Canes, no vaig anar a veure cap pel·lícula de l’ACID. Ni tan sols vaig parar esment d’on les projectaven. La programació de l’ACID queda com el racó més arraconat de tota l’oferta cinematogràfica a Canes durant el Festival.

L’ACID és una associació de directors de cinema que, des de 1992, fomenta la distribució cinematogràfica de pel·lícules independents i el debat entre autors i públic. La força de la cadena solidària que ha construït durant els darrers anys rau en el seu principi fundacional: el suport que donen els cineastes a altres cineastes, francesos o internacionals.

Cada any, durant el Festival de Canes, organitzen una sèrie de sessions en què projecten fins a 9 llargmetratges, que són els que dic que mai no he vist ni sé on els passen.

Per a aquest 2023, la programació és la següent: Els films ACID a Canes 2023:

De Sonia BEN SLAMA, “Machtat“. Durada: 1h22. Producció Tunísia-Líban-França-Qatar. Amb Fatma Khayat, Najeh Ghared, Waffeh Ghared. Guió: Sonia Ben Slama. Mahdia, Tunísia. Fatma i les seves filles, Najeh i Waffeh, treballen com a “machtat”, músics tradicionals de noces. Mentre la gran, divorciada, intenta tornar a casar-se per fugir de l’autoritat dels seus germans, la més jove busca la manera de separar-se del seu marit violent.

De Maciek HAMELA, “In the Rearview“. Durada: 1h25. Producció Polònia-França. Guió: Maciek Hamela. Un vehicle polonès recorre les carreteres d’Ucraïna. A bord, persones evacuades ran de la invasió russa. La furgoneta esdevé un refugi fràgil i transitori, una zona de confidències i confessions d’exiliats que només tenen un objectiu, fugir de la guerra.

De Justine HARBONNIER, “Caiti Blues“. Durada: 1h24. Producció França-Canadà. Guió: Justine Harbonnier. Caiti Lord té una veu meravellosa que pretén utilitzar per fer alguna cosa més que vendre còctels de cireres. Mentre la bogeria s’apodera dels Estats Units, en l’absurd més inquietant, Caiti sent una sensació creixent d’asfíxia. Així canta la Caiti. Un blues.

De LIANA & RENAUD, “La Mer et ses vagues“. Durada: 1h23. Producció França-Líban. Guió: Liana & Renaud. En una nit de lluna plena, la jove Najwa i el músic Mansour fan cap a Beirut. Segueixen el rastre dels contrabandistes per a reunir-se amb una dona a l’altra banda del mar. A pocs carrers, en Selim, el guardià de l’antic far, intenta reparar l’electricitat del seu barri.

De Chiara MALTA i Sébastien LAUDENBACH, “Linda veut du poulet“. Durada: 1h13. Producció França-Itàlia. Animació. Amb les veus de Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch, Esteban, Patrick Pineau, Claudine Acs. Guió: Sébastien Laudenbach i Chiara Malta. A la Linda l’ha castigada injustament la seva mare, Paulette, que faria qualsevol cosa perquè la perdonés. Fins i tot una gallina amb pebrots, ella que no sap cuinar. Aquell pollastre que havia fet el seu pare aquell dia… Però hi ha vaga. A tot arreu hi ha la vaga!

De Sana NA N’HADA, “Nome“. Durada: 1h52. Producció Guinea-Bissau, França, Portugal, Angola. Guió: Virgílio Almeida i Olivier Marboeuf. Guinea-Bissau, 1969. Una guerra violenta enfronta l’exèrcit colonial portuguès amb la guerrilla del Partit Africà per la Independència de Guinea. En Nome abandona el seu poble i s’uneix als maquis. Després d’anys, tornarà com un heroi, però aviat la joia deixarà pas a l’amargor i al cinisme.

De Nicolas PEDUZZI, “État limite“. Durada: 1h42. Producció França. Guió: Nicolas Pedruzzi. Hospital públic de Beaujon, Clichy. El departament de psiquiatria només té un psiquiatre. El Dr. Jamal Abdel Kader s’esforça, desafiant els imperatius del rendiment i la manca de mitjans, per agafar temps i tornar la veu als seus pacients. Però, com curar-se en una institució malalta?

De Maxime RAPPAZ, “Laissez-moi“. Durada: 1h32. Producció Suïssa-França-Bèlgica. Amb Jeanne Balibar, Thomas Sarbacher, Pierre-Antoine Dubey, Véronique Mermoud. Guió: Maxime Rappaz. Cada dimarts, la Claudine va a un hotel de muntanya a trobar-se amb homes que passen. Quan un d’ells decideix allargar l’estada per ella, la Claudine veu com es capgira la seva vida quotidiana i es troba somiant amb una altra vida.

De Ninomiya RYUTARO, “Dreaming in Between“. Durada: 1h36. Producció Japó. Amb Ken Mitsuishi, Miyu Yoshimoto, Haruka Kudo, Kyoka, Rei Okamoto. Guió: Ryutaro Ninomiya. El professor es troba en un punt d’inflexió de la seva vida i intenta recuperar les relacions amb la seva família, estudiants i antics amics. Reflexiona sobre com ha viscut i com vol continuar la seva vida.