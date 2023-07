Vintè episodi de L’altra ràdio vintage: entrevistes a Karlos Arguiñano (1994) i Francina Boris (1992), informe de Vilassar Ràdio (1989)

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. A l’episodi 20, últim de la temporada, us oferim: entrevistes a Carlos Arguiñano (1994) i Francina Boris (1992), sobre els orígens de Ràdio Girona. Informe de Vilassar Ràdio (1989).

Karlos Arguiñano és un cuiner basc molt conegut pels seus programes a la televisió. Va començar l’any 1990 a Euskal Telebista, el 1991 va canviar a TVE, fent “El menú de cada día”, pel que va rebre els premis Ondas i el TP d’Or. Després ha treballat a Telecinco, presentant “Karlos Arguiñano en tu cocina”, un programa que, des de 2010, es pot veure encara a Antena 3. A poques hores abans del dia de Nadal de 1994, el 24 de desembre, vam rebre a Karlos Arguiñano a L’altra ràdio per conèixer els seus inicis com a cuiner i com es feia el programa que presentava a TVE. Escolta-ho al minut 1’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

L’emissora municipal de Vilassar de Mar va començar a emetre el 23 de juny de 1980. Va ser la cinquena emissora municipal catalana i la tercera emissora municipal del Maresme, després de Ràdio Arenys i Ràdio Canet. El mes d’abril de 1989 ens van preparar per a L’altra ràdio un informe sobre els seus primers anys de vida que en aquest programa podem tornar a escoltar. Escolta-ho al minut 9’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

Francina Boris va ser la primera locutora de Ràdio Girona (1933-1934). De 1934 a 1939 va treballar a Ràdio Associació de Catalunya, junt amb la locutora Rosalia Rovira. Acabada la Guerra Civil va haver d’estar uns anys allunyada dels micròfons i es va guanyar la vida com a secretària de direcció a Radio España de Barcelona. Va tornar a fer de locutora a Radio Gerona a partir de 1942. Francina Boris va rebre el Premi d’Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’any 2003, i la Creu de Sant Jordi, l’any 2008. Amb el nostre col·laborador Manel Sorribas vam parlar sobre els inicis de Ràdio Girona en l’edició de L’altra ràdio del 8 de novembre de 1992. Escolta-ho al minut 15’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

Recuperem una promoció de L’altra ràdio de la temporada 1984-1985, muntada per Ramon Lluís i amb les veus de Conxita Cabisntany i Joan Lluch. Escolta-ho al minut 22’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872630

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.