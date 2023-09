Escolta L’altra ràdio del dimecres 6 de setembre de 2023, la primera edició de la 44ena temporada

Comencem la 44ena temporada. Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 6 de setembre podeu escoltar els següents temes:

El Director d’Estratègia Tecnològica de Ràdio Televisió Espanyola, Pere Vila, ens explica alguns usos dels sistemes d’intel·ligència artificial a la nostra corporació pública: la generació automàtica de peces informatives, a partir de bases de dades (text i imatge), durant les eleccions municipals celebrades el 28 de maig de 2023; el programa de ràdio Hiperia de Radio 3 Extra fet amb síntesi de veu, imatge sintètica i l’ajuda de generadors automàtics de text per escriure els guions; i el projecte IVERES (Identificació, verificació resposta), dedicat a la verificació d’informació en llengua castellana. Escolta-ho al minut 21’47 del programa a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-rtve-intelligencia-artificial/6962231/

Fran Arnau responsable i fundador de Flock Technologies, explica com es fan els espectacles amb eixams de drons. Als dos últims anys aquesta empresa ha fet més de cent espectacles amb drons i el passat mes de juliol va organitzar, a Gijón i Lloret de Mar, la tercera edició del Drone Show Festival amb la participació d’empreses d’espectacles de drons de sis països Escolta-ho al minut 9’39 del programa a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-rtve-intelligencia-artificial/6962231/

Quatre dècades parlant de cinema a la ràdio amb Pepe Nieves i Conxita Casanovas. ‘Va de cine’ va néixer a Radio Cadena Española, l’any 1982 presentat a les primeres temporadas per Argimiro Lozano i a l’equip ja participava la Conxita Casanovas, qui, posteriorment, durant gran part dels anys l’ha presentat Ràdio Nacional d’Espanya (Ràdio 4 i Radio 5). Conxita Casanovas és la directora del Barcelona Film Festi aquest estiu ha estat reconeguda amb la medalla de les Arts i les Lletres, amb grau de Cavallera, pel Ministeri de Cultura de França per la seva aportació en la difusió del cinema francès en aquell festival. Pepe Nieves, dins del col·lectiu La Claqueta, va començar a parlar de cinema a la ràdio l’any 1980. Ha passat per Ràdio Obrera, Radio Reloj de Radio España de Barcelona, Radio Miramar, Radio Salud i Radio Marca, on actualment segueix en antena el programa “La Claqueta”. Escolta-ho al minut 35’38 del programa a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-rtve-intelligencia-artificial/6962231/

Fem un perfil biogràfic de la trajectòria a la ràdio de Maria Teresa Campos, que va morir ahir als 82 anys. Va ser una de les primeres dones que va dirigir els serveis informatius d’una emissora a Radiocadena Española. Escolta-ho al minut 5’05 del programa a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-rtve-intelligencia-artificial/6962231/

Recordem la figura del realitzador de RNE i cap de programes de Ràdio 4 Pere Ribera, que fa poques setmanes va morir. Escolta-ho al minut 7’04 del programa a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-rtve-intelligencia-artificial/6962231/

