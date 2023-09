Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 27 de setembre

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 27 de setembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El proper dimarts, 3 d’octubre, de les 17.30 a les 20.30 hores, a Casa Seat del Passeig de Gràcia, 109 de Barcelona, Telecos.cat celebrarà la diada del seu patró, Sant Gabriel. El tema escollit enguany és com les tecnologies digitals i les telecomunicacions impulsen la creativitat i la innovació en el sector de la mobilitat. Escolta-ho al minut 4’12 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

El catedràtic Jordi Torres, responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center, resumeix el més destacat del que es va dir el dijous 14 de setembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en el debat “Els camins de la intel·ligència artificial”. Recull les idees claus expressades per Mateo Valero, director del BSC, Alfonso Valencia, investigador cap del Departament de Ciències de la Vida del BSC i Karina Gibert, directora del Centre de Recerca en Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades Intel·ligent, IDEAI-UPC. Escolta-ho al minut 47’58 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, parla de tecnologia i genealogia. Hi ha sistemes que seqüencien el genoma per poder identificar la procedència geogràfica dels ancestres de la persona i programaris per fer arbres genealògics familiars, que es poden imprimir, com el GenoPro. Escolta-ho al minut 22’03 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, reflexiona sobre si estem arribant a la fi del “clickbait” en periodisme digital; un contingut web cridaner o sensacionalista que està dissenyat perquè l’usuari hi faci clic ja sigui per a llegir-lo, mirar-lo o escoltar-lo. Els mitjans de comunicació més que cridar l’atenció han de guanyar-se la confiança dels usuaris. Escolta-ho al minut 36’58 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: Oriol Nolis dimiteix com a director de RTVE a Catalunya; la penetració d’Internet a l’Àfrica i la importància de la ràdio hertziana en aquell continent; Suïssa tancarà l’FM el 31 de desembre de 2024; notícies destacades sobre Digital Radio Mondiale (DRM) que s’han produït a la International Broadcasting Convention (IBC), celebrada a Amsterdam del 15 al 18 de setembre; petició a Change.org per salvar l’emissió en ona llarga de la BBC Radio 4. Escolta-ho al minut 6’40 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola informa de la dotació d’equipaments audiovisuals que està fent el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a tots els centres públics i alguns de concertats. Explica quins elements l’integren. Escolta-ho al minut 44’41 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

Xavier García, a la secció Apps,webs i bolets, recomana les aplicacions “Picture mushroom”, per ajudar a identificar bolets i “Merlin Bird”, per identificar el cant dels ocells. Escolta-ho al minut 18’47 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa de la celebració del Concurs Comarques Catalanes 2023 i de la trobada de radioaficionats al Bergadà que farà el Radioclub La Baells a Sant Corneli. Escolta-ho al minut 33’17 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa de diferents indicatius especials que durant aquests dies estan actius a les bandes de radioafició per commemorar dates o activitats significatives. Dos tenen a veure amb la radiodifusió: celebració dels “100 anys de radiodifusió a Alemanya”, amb l’indicatiu especial DB100RDF que està actiu durant tot l’any 2023; 90è aniversari de la primera transmissió regular de Ràdio Luxemburg (RTL), amb indicatiu especial LX90RTL, que estarà actiu fins al 31 de desembre de 2023. Escolta-ho al minut 27’08 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-els-camins-intelligencia-artificial/6976242/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres a les 14:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Gràcies per escoltar-nos i bona ràdio.