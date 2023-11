Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 22 de novembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 22 de novembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

L’Ajuntament de Tarragona, el passat divendres, va aprovar concedir a RTVE Catalunya un espai a la finca municipal la Tabacalera, perquè hi traslladi la seva seu a la ciutat. Escolta-ho al minut 4’03 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

El catedràtic Jordi Torres, responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center, informa que el nou superordinador Mare Nostrum 5, que entrarà properament en funcionament, ha portat al BSC a ser l´únic centre de supercomputació d´Europa amb dues entrades entre les 20 primeres del Top 500 de la llista de LINPACK, rànquing que classifica els 500 superordinadors més potents del món i que s’actualitza dues vegades l’any. Escolta-ho al minut 49’43 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: lliurament dels Premios Ondas; l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya farà l’acte de lliurament de la 31a edició dels Premis de Comunicació No Sexista; noves emissores en un múltiplex alegal de DAB+ a Barcelona; audiència digital de la ràdio al Regne Unit; dos nous receptors Digital Radio Mondiale (DRM); a la TDT s’extingeix la concessió de 25 TV. Escolta-ho al minut 5’32 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

El catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna comenta que fa pocs dies es va celebrar el Dia de la Premsa Comarcal insaturat per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Va participar-hi la cuinera Carme Ruscalleda. Ho aprofita per relacionar cuina de proximitat i premsa local i reflexionar sobre el seu paper i la necessitat que té d’innovar per conservar el seu mercat i obrir-ne de nous. Escolta-ho al minut 34’33 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

El mestre Pitu Martínez a L’altra ràdio a l’escola presenta Ràdio Annexa, una veterana ràdio escolar de Girona. Escolta-ho al minut 46’28 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, exposa que la banda ciutadana pot ser un mitjà per accedir posteriorment a la radioafició amb indicatiu. Escolta-ho al minut 29 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

Chari Bermejo,presidenta del radioclub Mike Delta Victor, explica que els radioaficionats holandesos han activat un indicatiu especial per celebrar que el pilot de Fórmula 1 Max Verstappen ha guanyat el Campionat Mundial de Pilots de Fórmula 1. Escolta-ho al minut 23’05 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-indicatiu-especial-radioaficionats-max-verstapen/7016113/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Gràcies per escoltar-nos i bona ràdio.