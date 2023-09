Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 20 de setembre

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 20 de setembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El locutor Pepe Domingo Castaño, que actualment formava part de l’equip del programa “Tiempo de juego” de la Cadena COPE, va morir diumenge passat a Madrid a l’edat de 80 anys. Ha estat un dels presentadors més populars de la ràdio espanyola en les últimes cinc dècades. Al llarg de la seva vida va rebre importants distincions: quatre Premis Ondas, dues Antenes d’Or, un Micròfon d’Or i el Premi Nacional de l’Esport el 2012, entre molts altres. Al programa recordem la seva trajectòria professional que va iniciar l’any 1964 a Radio Galicia, de la Cadena Ser. Escolta-ho al minut 3’22 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre la tècnica i el sentit. El perill de la tecnologia si es perd o es deixa de banda el seu sentit. Escolta-ho al minut 9’21 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras valora l’èxit de la plataforma l’Aliança per la presència digital del català, encapçalada per la Fundacio.cat, que ha aconseguit que el cercador Google canviï els seus algoritmes per tal de destacar els resultats en aquesta llengua entre els usuaris que la fan servir. ISOCAT i l’European Digital Rights (EDRi) alerten que aprofitant una regulació telemàtica per prevenir els abusos sexuals als infants en els xats alguns governs europeus voldrien tenir l’autorització per poder desencriptar totes les comunicacions personals. Escolta-ho al minut 34 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Damià Caro, a la secció mensual de femProcomuns, parla de la nova convocatòria del “Curs de ràdio pràctic, per connectar amb el món” que en pocs dies obrirà el període d’inscripció, organitzat per COMSOC Comuniació Socials. També repassa els fruits del segon “Curs de pòdcasts, les noves narratives que es va fer a Ràdio Vilamajor. Escolta-ho al minut 22’16 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, ens comenta algunes coses que es podran fer gràcies al supercomputador Mare Nostrum 5 que s’està muntant a la seu del Barcelona Super Computing Center i que d’aquí poc temps entrarà en funcionament. Escolta-ho al minut del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, informa de la reunió de professors universitaris feta a Madrid, organitzada per l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que forma part del Sistema de les Nacions Unides. L’objectiu: que la informació sobre els migrants es faci de manera ètica. Escolta-ho al minut a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta ajuda al control de les mesures de seguretat en la construcció. Escolta-ho al minut a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa les novetats més destacades de les programacions de RNE, Cadena SER, COPE, Onda Cero, Ràdio 4, Catalunya Ràdio, SER Cat i Ràdio Estel. A més informa de la publicació d’un llibre sobre la ràdio lliure i comunitària de Barcelona Contrabanda FM. Escolta-ho al minut 43’21 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam ens parla de la trobada de radioaficionats al Castell de Montesquiu que es farà el proper dissabte. Escolta-ho al minut 17’07 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-recordem-pepe-domingo-castano/6971587/

