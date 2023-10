Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 18 d’octubre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 18 d’octubre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Fins al 17 de març de 2024 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montealegre 5, es podrá visitar l’exposició «IA: Intel·ligència artificial». Es tracta d’una mostra original organitzada pel CCCB i el Barbican Centre de Londres, amb la participació del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Escolta-ho al minut 3’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

El senyal de 8tv a la bada de la TDT es va desconnectar definitivamente dilluns a la mitjanit per ordre de l’administrador concursal després d’una lenta agonia. D’aquesta manera, s’ha posat fi a 22 anys i mig d’emissions d’una cadena privada d’abast català, primer gestionada pel Grupo Godó i els darrers dos anys i escaig per OC 2022, empresa liderada per Nicola Pedrazzoli i creada amb altres inversors. Escolta-ho al minut 5’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

El matí del dissabte 21 d’octubre de 2023 l’Associació Cultural Amics de la Ràdio celebrarà els seus 30 anys a Cardedeu fent un acte commemoratiu al Cinema Esbarjo. Escolta-ho al minut 8’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre la tècnica i l’humanisme. Actualment a tots els estudis de La Salle Campus Barcelona d’arquitectura, enginyeria i empresa s’inclouen assignatures de pensament. Escolta-ho al minut 10’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras contacta amb Pere Rodés, de la petita tripulació del catamarà Daruma quan estava navegant per l’arxipèleg de Vanuatu, a l’Oceà Pacífic Sud, a les nostre antípodes. Rodés explica els sistemes de comunicació que actualment fan servir els vaixells com l’Iridium Go o el sistema Starlink. Escolta-ho al minut 44’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Des de femProcomuns, Iker Bilbao informa que els responsables de la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC) estaran presents els properes dies a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC’23), a la trobada amb FlowFuse, desenvolupadors de NodeRed, i a la trobada amb IoT Barcelona & TTNcat al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Escolta-ho al minut 39’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, parla de la “guerra” de fabricació de xips entre els EE.UU. i la Xina. Escolta-ho Escolta-ho al minut 24’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, valora el “Compromís de la Generalitat per un país lliure de racisme . 70 mesures per a la transformació social i institucional” i exposa que fa poques referències als mitjans de comunicació en aquesta lloable acció. Escolta-ho al minut 14’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat i parla de: Apunt i el magazín de tarda, la COPE i algunes experiències fetes amb veu sintètica, canvis a Europa FM i un llibre dedicat a José Luis Pécker Escolta-ho al minut 26’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa del concurs IARU Regió 1 U-SHF, que es va celebrar els dies 7 i 8 d’octubre; el dissabte 21 d’octubre es celebrarà una nova edició del mercat de segona ma a Cerdanyola del Vallès; aquell dia el Radio Club del Vallès posarà en antena l’indicatiu especial EG3SAC dedicat als Scouts Adults de Catalunya. Escolta-ho al minut 35’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) informa de: nova convocatòria del Premi Literari Roc Boronat, en llengua catalana organitzat per la ONCE; acord entre ONCE i Fundació Miguel Ríos per promoure l’accessibilitat i el desenvolupament de la vida autònoma i la supressió de barreres tan físiques com tecnològiques i digitals; el dia 30 d’octubre Cupó especial de l’ONCE dedicat al cantant Miguel Ríos, amb el lema “60 años en la carretera”; segueix activa la campanya Barcelona 7m, demanant la Creu de Sant Jordi a títol pòstum pel radioaficionat Xavier Paradell. Escolta-ho al minut 20’51 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/contactem-catamaradaruma-navegant-vanuatu/6991607/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.