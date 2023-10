Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 11 d’octubre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 11 d’octubre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Esteve Crespo Haro ha estat nomenat nou director del centre de producció d’RTVE a Catalunya, en substitució d’Oriol Nolis. Doctor en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’actualitat era director d’Estratègia i Planificació de RTVE, empresa a la qual porta vinculat professionalment més de tres dècades i on ha ocupat diferents llocs de responsabilitat, tant a RNE a Catalunya com a TVE a Sant Cugat, Torrespaña i Prado del Rey. Escolta-ho al minut 2’38 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

Aquesta setmana l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, impulsat per l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB, ha superat els 6000 registres. Cal recordar que es va presentar el passat 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, amb uns 2300 registres. Escolta-ho al minut 5’12 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, presenta un nou capítol de la sèrie sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació audiovisual. El protagonista d’avui és la funció de reducció de soroll i eliminació de la reverberació que incorporen les últimes versions dels editors audiovisuals Final Cut, DaVinci Resolve i Adobe Premiere. Podem escoltar un exemple que demostra la seva potencialitat i utilitat. Escolta-ho al minut 47’31 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: el nou web d’Ona Codinenca; la trobada poètica organitzada per Ràdio Sant Vicenç dels Horts; el programa “A Mig Matí” emès per Ràdio Gelida i Radio Star de Terrassa; el documental “La Nostra Veu. 40 anys de Ràdio Taradell”; els 30 anys del programa “Cocodril Club”, d’Albert Malla, emès per moltes emissores locals; l’assemblea de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya en la qual es va renovar la junta presidida per Gemma Peris. Escolta-ho al minut 32’18 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens informa de la presentació del llibre “100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial”, escrit per Ramon López de Mántaras, dins del cicle “Més intel·ligents, més humans? Algoritmes, societat i cultura” que fa l’Ateneu Barcelonès. També informa del debat que es va fer el passat dilluns al Parlament de Catalunya sobre els riscos i les oportunitats de la intel·ligència artificial generativa per a la democràcia i les polítiques públiques. L’acte formava part de la conferència anual de l’European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), la xarxa que aplega els òrgans que assessoren els parlaments europeus en matèria de ciència i tecnologia. Escolta-ho al minut 7’11 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, parla sobre la necessària paritat dona home en les disciplines tecnològiques. Ahir dimarts va ser el dia dedicat a Ada Lovelace (Augusta Ada Byron King, comtessa de Lovelace), que va ser la primera programadora en la història dels ordinadors i va col·laborar amb Charles Babbage en el disseny d’una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials. Escolta-ho al minut 24’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

Sara Borrella de Colectic, ens presenta les pròximes iniciatives del Canòdrom- Ateneu d’ innovació digital i democràtica de Barcelona. Escolta-ho al minut 12’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

ESERO, l’Oficina Europea de Recursos per a l’Educació Espacial a Espanya, amb el lema «de l’espai a l’aula», proporciona recursos a docents de primària i secundària per millorar la seva alfabetització i competències en matèries CTIM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Mapa interactiu de la NASA per observar la Lluna cada dia de l’any, basat en la fase de la Lluna i el vostre mode de visió.

La Nit Internacional d’Observació de la Lluna es fa anualment al setembre o octubre, quan la Lluna és al voltant del primer quart. Una gran fase per a l’observació nocturna. Una pàgina web de la NASA dona informació sobre mapes de la Lluna, tècniques d’observació i modes de fotografiar-la.

Escolta-ho al minut 16’46 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens explica un exemple de xarxa de dispositius maliciosos controlats remotament (“Bot net”), basada en la manipulació del programari dels xips, que estava integrada per 74.000 dispositius. Ho aprofita per fer una reflexió sobre el control que algunes autoritats volen fer sobre les comunicacions digitals personals. Escolta-ho al minut 40’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta la quarta versió del receptor muntat en un llapis USB RTL-SDR i parla de les novetats que incorpora. Escolta-ho al minut 45’39 del pòdcast a https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/laltra-radio-dones-tecnologues/6986788/

