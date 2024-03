Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 6 de març de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 6 de març podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Flaix FM del 30 de maig de 1992 quan transmetia en període de proves, extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 2’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Repàs a l’actualitat, Segons un estudi elaborat pel Govern, el 43% de les inversions estrangeres que han arribat a Catalunya en els darrers cinc anys són de l’àmbit de l’economia digital i indiquen que un total de 408 empreses tecnològiques s’han instal·lat a Catalunya en aquest període. Avui a la nit es fa la gala de lliurament dels 29ns Premis Zapping a l’Auditori Axa de Barcelona. El ple de febrer de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va aprovar una nova moció que reclama la reobertura de la ràdio municipal, tancada pel consistori el 2012. El patronat de la Fundació .cat ha reelegit com a president per unanimitat Genís Roca i Verard, representant d’Òmnium Cultural – Federació Llull, que va assumir el càrrec el 2021. Escolta-ho al minut 5’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens presenten Oura Ring, un anell intel·ligent. Ens expliquen què fa i qui l’ha creat. Escolta-ho al minut 12’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, destaca la baixa participació de dones en les conferències i estands relacionats amb la tecnologia de la intel·ligència artificial al Congrés Mundial de la Mobilitat. Escolta-ho al minut 29 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa de l’Open Gateway, la iniciativa liderada per la GSMA que de moment reuneix 47 operadors internacionals per facilitar la interoperabilitat de les xarxes de comunicació i el seu ús compartit. Escolta-ho al minut 41’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens parla del llibre “Pantalles: Que no et dominin!”. escrit per a joves, per en David Bassa i la Marta Narbershaus. Es va presentar al Chrysalis Lab, dins de l’H Experience en el marc del Congrés Mundial de Mobilitat. Escolta-ho al minut 34’43 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic parla sobre els vents d’alçada, com es mesuren i quin efectes tenen. Escolta-ho al minut 24’53 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta: tres centres emissors a Filipines, l’illa de Guam i Brasil. Escolta-ho al minut 21’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa de com va anar l’assemblea general de l’entitat i invita a veure un vídeo sobre comunicacions digitals DMR al canal de You Tube l’entitat.Escolta-ho al minut 49’19 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/oura-ring-anell-intelligent/16000889/

