Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 3 de gener de 2024, l’any que es commemora els “100 anys de ràdio a Catalunya”

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 3 de gener podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio 4 del mes de novembre de 1976, quan emetia en període de proves. Escolta-ho al minut 2’59 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, presenten dues novetats tecnològiques. Les ulleres “intel·ligents” Ray-Ban Meta que permeten fer enregistraments audiovisuals i fer fotografies a més d’escoltar àudios. El penjoll Rewind Pendant de l’empresa Rewind AI que pot enregistrar tot el que escolta i transcriure-ho a text per ser guardat. Escolta-ho al minut 5’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, dona algunes dades recollides a l’informe anual presentat al STEM Women Congress, celebrat a Bracelona a finals del passat mes de novembre. Escolta-ho al minut 24’12 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, ens fa arribar algunes propostes culturals i educatives per fer amb els més joves de la casa, en un moment d’oci: The Dinosaur Database, NASA SpacePlace, Edu365 i Google Art&Culture. Escolta-ho al minut 47’44 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, avença la data de celebració de la jornada professional DMT 2024 i avisa del final de les emissions en SD de la TDT, el dia 14 de febrer. A partir d’aquell dia tots els canals de TDT transmetran en Full HD. Algunes corporacions avançaran el pas definitiu a la HD, entre elles 3Cat. Escolta-ho al minut 40’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, parla del Museu Martorell, que està en un edifici neoclàssic del Parc de la Ciutadella de Barcelona i que fa poques setmanes va reobrir després d’una rehabilitació. Escolta-ho al minut 29’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic parla sobre la influència de la pressió atmosfèrica sobre el nivell del mar. Escolta-ho al minut 19’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, comença l’any 2024 invitant a escoltar les emissores internacionals africanes d’Eswatini, Algèria, Madagascar i Mali. Escolta-ho al minut 35’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), avença que per al mes de gener estan preparant una conferència sobre les ones estacionàries que es farà a la seu de la Llagosta i que es podrà seguir per Internet. Escolta-ho al minut 44’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-les-ulleres-meta-rewind-pendant/7022528/

