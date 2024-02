Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 28 de febrer de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 28 de febrer de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Informem d’algunes de les novetats que es presenten al Congrés Mundial de Mobilitat. El prototipus de telèfon mòbil AI Phone, basat en intel·ligència artificial. El prototipus de cotxe volador de l’empresa Alef Aeronautics. El cotxe elèctric Xiaomi SU7. Segons l’entitat organitzadora, GSMA, aquest any uns 95.000 visitants podrien passar pel saló de la tecnologia mòbil que compta amb més de 2.000 expositors, de 200 països. Escolta-ho al minut 5’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

El Barcelona Supercomputing Center és un dels organismes que participa al Congrés Mundial de Mobilitat. El seu director, Mateo Valero, explica el lligam que existeix entre un centre de supercomputació i la tecnologia aplicada als telèfons mòbils i el director associat del BSC , Josep Maria Martorell, resumeix quina és la participació d’aquest centre en el congrés. Escolta-ho al minut 14’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

Informem que al congrés de les empreses emergents For Years From Now, l’empresa espanyola Recog Analytics va presentar Relisten, una tecnologia que transcriu automàticament la conversa entre el metge i el pacient, i, gràcies a la intel·ligència artificial omple directament la seva nota clínica. Escolta-ho al minut 9’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

Al congrés de les empreses emergents For Years From Now les empreses catalanes Momentum Analytics i ABD presenten el projecte Atenea: un sistema d’intel·ligència artificial per a persones grans. Es tracta d’un mòbil sense botons, sense pantalles tàctils, que funciona amb una interacció tan senzilla com la veu. Escolta-ho al minut 11’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

El Mobile Social Congress reflexiona aquests dies sobre el futur de la indústria tecnològica coincidint amb les dates del Mobile World Congress a Barcelona. Fins al 2 de març persones expertes d’arreu del món aborden els efectes de la indústria de l’electrònica, especialment els costos socials i ambientals que actualment implica la producció de telèfons i tauletes. Escolta-ho al minut 18’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

Informem que el 20 de febrer, a Granollers, es va celebrar la trobada anual Infolocal dels mitjans de televisió i ràdio afiliats a la Xarxa Audiovisual Local (XAL). L’Observatori de la Ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona va presentar l’informe sobre el producte conegut com a Infopòdcast. Escolta-ho al minut 20’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament del 5 de setembre de 1976 Joaquim Maria Puyal va retransmetre el primer partit de “Futbol en català” des de la República, des dels micròfons de Ràdio Barcelona FM. Escolta-ho al minut 2’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors, que l’aplicació de la plataforma de ciència ciutadana Mosquito Alert ha guanyat un dels premis internacionals World Summit Awards (WSA) 2013, concedits per UESCO i la Internet Society fa pocs dies. En concret, el de la categoria ‘Assentaments intel·ligent i urbanizació’. Fa uns deu anys que el projecte va començar amb l’impuls de Frederic Bartumeus. Escolta-ho al minut 21’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: noves estacions digitals de la BBC; a Barcelona, surten més emissores franceses i ucraïneses en DAB+; a l’Índia, a la Fira BES de Nova Delhi, s’han fet demostracions de recepció FM-DRM+, en telèfons mòbils; cent anys dels senyals horaris per ràdio des del Big Ben de Londres. Escolta-ho al minut 28’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, comenta que la programació de ràdio escolar “100 anys explicant històries”, impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va ser un èxit. Escoltem un fragment fet al barri de les Corts de Barcelona per l’alumnat de l’Escola Ítaca. Escolta-ho al minut 51’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, avença que a l’abril es farà a Sallent la VIII Agermanada de la Radioafició. Escolta-ho al minut 35’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa que aquest radioclub ha posat en antena l’indicatiu especial EH3AMOR per commemorar el Dia de Sant Valentí. També comenta que la FEDI-EA està operant l’estació AO3MWC, amb motiu del Barcelona Mobile World Congress, i que la URE ha activat l’AO100RADIO, per celebrar els 100 anys de Ràdio i radioafició a Espanya. Escolta-ho al minut 33’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-salut-relisten/15988781

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Gràcies per escoltar-nos i bona ràdio.