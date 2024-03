Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 27 de març de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 27 de març de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Prisa Media ha posat en marxa Verific Audio. Es tracta d’una eina d’intel·ligència artificial per detectar àudios falsos generats amb veus sintètiques o alterades amb tecnologia. Amb Verific Audio Prisa Media vol ajudar als seus periodistes a combatre la desinformació que arriba a través d’àudios falsos. Escolta-ho al minut 5’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament d’Unión Radio Barcelona, del 9 de juny de 1935, quan el gran ciclista Mariano Cañardo guanyava la seva cinquena Volta a Catalunya aquell dia. Escolta-ho al minut 3’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

El catedràtic Jordi Torres, responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center, ens parla de l’èxit de l’exposició ‘IA: Intel·ligència Artificial’, organitzada pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Es va poder visitar al museu barcelonès entre el 18 d’octubre de 2023 i el 17 de març del 2024. En ella s’explorava la història, el funcionament, les possibilitats creatives i els reptes ètics i legislatius de la intel·ligència artificial. ‘IA: Intel·ligència Artificial’ ha estat la segona exposición més visitada en els 30 anys d’exposicions al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Escolta-ho al minut 33’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació Covid Warriors, ens comenta les activitats d’una altra associació que va crear l’any 2022 “Climate Warriors”. El seu objectiu és promoure l’ús de sistemes energètics que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic del nostre planeta. Escolta-ho al minut 47’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: Alemanya demana el tancament de l’FM a l’any 2033; a Suïssa, un aparcament subterrani compta amb cobertura total de DAB+; Radio France Internationale continua amb les proves de DRM per Ona Curta; Nova Zelanda continuarà en Ona Mitjana; “AM for every vehicle”, la ràdio i el cotxes als EE.UU; El passat 15 de març, Radio Exterior va complir 82 anys; el llibre “El operador de Radio, d’Ulla Lenze. Escolta-ho al minut 16’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, comenta que la programació de ràdio escolar “100 anys explicant històries”, impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va ser un èxit. Escoltem un fragment fet per l’Escola Pereanton de Granollers de “La llegenda de la casa Blanxart i les quatre dones d’aigua”. També presenta la II Jornada de Canal de Reporters per a nois i noies de 5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO que es farà en col·laboració amb diverses universitats catalanes. Escolta-ho al minut 41’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, avença que a l’abril es farà a Sallent la VIII Agermanada de la Radioafició. Un dels actes serà una conferència sobre DStar. Escolta-ho al minut 10’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa que aquest radioclub ha posat en antena l’indicatiu especial EH3DOWN per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down i donar a conèixer aquest trastorn, aquest és el onzè any que fan aquesta l’activitat. Escolta-ho al minut 6’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/audios-falsos-ia/16023407/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

