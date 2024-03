Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 20 de març de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 20 de març de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Avui al vespre se celebrarà, a l’Auditori de Barcelona, la 29a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, la gran trobada del món TIC del país que aglutina professionals, empreses, administració, associacions i institucions del sector. És un acte que està organitzat conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). Escolta-ho al minut 5’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Demà dijous, dia 21 de març, a l’Auditori ONCE, de la ciutat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) investirà doctor honoris causa el pianista de jazz Ignasi Terraza, alumni de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i que va ser la primera persona cega a llicenciar-se en Informàtica a l’Estat espanyol. El catedràtic Jordi Cortadella, professor del Departament de Ciències de la Computació, actuarà com a padrí de l’acte d’investidura. Amb aquesta distinció la Universitat vol reconèixer la tasca d’Ignasi Terraza com a referent per a les persones amb discapacitat visual que fan estudis d’enginyeria, així com la seva vinculació amb la Universitat. Ignasi Terraza, nascut a Barcelona, l’any 1962, és un dels pianistes de jazz més destacats de l’Estat espanyol i amb més projecció internacional. Escolta-ho al minut 33’48 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament d’un programa religiós de Ràdio Lleida de l’any 1950. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’10 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre l’economia de l’atenció. Per il·lustrar-ho ens posa l’exemple de la síndrome del coronel Nicholson en la pel·lícula “El pont del riu Kwai” (The Bridge on the River Kwai, 1957). Escolta-ho al minut 8’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica la tecnologia que ajuda a l’aterratge dels avions, especialment quan es fa un aterratge instrumental. S’expliquen conceptes com “Instrument Landing System”, Non Directional Beacon”, entre altres. Escolta-ho al minut 21’25 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Des de femProcomuns, Mònica Garriga informa de com va anar el VI Congrés de Sobirania Tecnològica que es va celebrar a Barcelona. En concret parla de la participació de femProcomuns en la xerrada “Eines digitals per a entitats o projectes: El problema de menystenir el manteniment” i de la documentació de l’esdeveniment feta per Teixidora.net, des del 2016. Escolta-ho al minut 14’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, valora que l’Agencia Española de Protección de Datos hagi prohibit cautelarment a l’empresa Worldcoin seguir escanejant l’iris de persones voluntàries i recopilar dades personals, a canvi d’una compensació econòmica en criptomonedes. Escolta-ho al minut 37’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, comenta l’informe publicat per l’Institut Reuters en el qual s’ha analitzat la distribució per gènere en 240 importants mitjans de comunicació de 12 mercats dels cinc continents. Escolta-ho al minut 49’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa que ja s’han publicat els dos primers volums de “100 años de radio en Barcelona”, el primer dedicat a Ràdio Barcelona i el segon a Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona. També comenta la descoberta de la ràdio del cinema Núria de Barcelona que va funcionar als anys 1930. Escolta-ho al minut 40’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de les activitats del Ràdio Club del Vallès. Escolta-ho al minut 28’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tecnologia-aterratge-avions/16023401/

