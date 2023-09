Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13 de setembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 13 de setembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Dimarts pel matí de la setmana passada va haver-hi un incendi als estudis de Kiss FM de Barcelona, que estan a la segona planta d’un edifici d’oficines que fa anys havia estat la seu del diari ‘Tele expres’, a la cruïlla dels carrers Aragó amb Roger de Flor, a la Dreta de l’Eixample. Degut a l’incendi s’ha interromput la programació pròpia per a Catalunya. Escolta-ho al minut 2’58 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Demà dijous 14 de setembre, a les 18:30 hores, al Hall del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre 5, quatre experts en intel·ligència artificial conversaran sobre “Els camins de la intel·ligència artificial”, reflexionant sobre les potencialitats i els límits de la intel·ligència artificial. A més es farà la presentació del llibre “La inteligencia artificial explicada a los humanos” (Plataforma Editorial, 2023), escrit per Jordi Torres, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i col·laborador de L’altra Ràdio. Escolta-ho al minut 4’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web en català, es comença a recuperar la normalitat perduda. Escolta-ho al minut 6’51 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens parla de les possibilitats que ofereix les funcions “Generative Fill” i “Generative Expand” del Photoshop 25. Aquestes funcions permeten canviar els fons de les imatges i generar noves àrees en imatges, segons formes i colors o a través de “prompts” escrits en cent idiomes. Amb això s’aconsegueix ampliar el marc de la imatge seguint el que es veu en pantalla i el que es demana per escrit al sistema. Escolta-ho al minut 8’10 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

A l’apartat de ràdio i televisió local, amb Antoni Sintas, parlem dels 30 anys de les 12 hores de ràdio i sardanes de Ràdio Molins de Rei; el concurs de pòdcast i el nou canal de Twicht de Ràdio Tordera; el programa Objectiu Paki de Ràdio Televisió de Cardedeu; les audiències del Canet Rock a la Xarxa+; el concurs de monòlegs de Canal Reus. Escolta-ho al minut 34’26 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens presenta el cicle obert a tothom “Més intel·ligents, més humans? Algoritmes, societat i cultura”. El primer acte es farà el 15 de setmebre, a les 18:30 hores a la seu de l’Ateneu del carrer Canuda. Comptarà amb l’assistència de Rob Riemen, filòsof neerlandès, director del Nexus Institute, que dialogarà amb la periodista Neus Tomàs. Escolta-ho al minut 19’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center (BSC), ens presenta el llibre “La inteligencia artificial explicada a los humanos” (Plataforma Editorial, 2023), escrit per Jordi Torres, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i col·laborador de L’altra Ràdio. En destaca el llenguatge col·loquial, la volutat divulgadora i com la ciutadania pot interactuar amb els sistemes d’intel·ligència artificial de manera justa, ètica i equilibrada. Escolta-ho al minut 28’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Anna Inglés de Colectic, co-coordinadora de l’Oficina tècnica del Canòdrom – Ateneu d’ innovació digital i democràtica de Barcelona, ens presenta les primeres iniciatives de la temporada de Colectic i del Canòdrom. Escolta-ho al minut 25 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

El nou espai Immersa, ubicat al barri Poble Nou de Barcelona acollirà a partir del pròxim 28 de setembre, Space Discovery – The Exhibition, l’exposició itinerant més gran sobre cosmonàutica i viatges a l’espai. Oferirà als visitants l’oportunitat de veure centenars d’objectes reals que han fet el viatge més enllà de l’òrbita terrestre.

A Catalunya es celebrarà la segona edició New Space Congress per descobrir tot el que ens pot aportar aquest sector altament innovador. Nou espai per a l’economia. Es farà els dies 22 i 23 de març de 2024, a la Llotja de Mar de Barcelona.

Si vols formar-te en sistemes de informació geogràfica (SIG), el Centro Nacional de Información Geográfica ofereix un curs en línia: “SIG bàsic”. És teòric i pràctic de 40 hores de durada, amb l’objectiu d’introduir els usuaris en el món dels Sistemes d’Informació Geogràfica SIG.

En el curs s’expliquen les eines generals necessàries per aprendre a manejar un SIG des de zero: carregar capes, editar, seleccionar, consultar, fer un mapa, carregar serveis web de mapes, etc. També trobareu altres cursos iguals d’interessants: SIG Avançat, Representació de dades temàtiques, en mapes SIG, IDE i dades obertes.

Escolta-ho al minut 13’14 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica que després de 30 anys que governs i organismes estatals facin servir el sistema de comunicacions mòbils digitals Tetra (Trans European Trunked Radio) s’ha trobat un forat de seguretat en el seu programari d’encriptat. Escolta-ho al minut 47’53 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) informa dels ajuts de l’ONCE als estudiants cecs i amb sordo-ceguesa, de la nova convocatòria del premi literari Roc Boronat i que segueix activa la campanya Barcelona 7m, demanant la Creu de Sant Jordi a títol pòstum pel radioaficionat Xavier Paradell. Escolta-ho al minut 42’39 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el programari “RM Noise”, un filtre amb intel·ligència artificial per netejar el soroll de fons d’un àudio o d’una recepció radiofònica.. Escolta-ho al minut 45’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-lampliacio-fotografies/6966833/

