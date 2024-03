Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13 de març de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 13 de març de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona de l’any 1977. Fragment del programa “Diálogos con”, presentat per Pepe Ferrer, en el qual presenta i entrevista a l’actor i torero català Mario Cabré. Escolta-ho al minut 3’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Prisa Media reorganitza la direcció dels seus mitjans a Catalunya per integrar tots els mitjans en una sola unitat de negoci, dirigida per Joan Alegre. Escolta-ho al minut 6’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna parla d’intel·ligència artificial aplicada a la creació de vídeos. Ens presenta el programari Sora, que fa poc ha presentat l’empresa Open AI. Destaca la coherència de les peces que genera i que permet arribar a una durada de 60 segons. Escolta-ho al minut 13’55 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens parla del debat “Guaites de la desinformació. L’estratègia ibèrica i europea contra l’amenaça” que es farà aquest dijous 14 de març al Caixa Fòrum Macaya de Barcelona. Reflexiona sobre la necessita de verificació de la informació i com la tecnologia pot ajudar a fer-ho. Escolta-ho al minut 8’25 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Des de Colectic Martina Mayrhofer ens presenta el projecte Code Club: una xarxa de clubs de programació d’ordinadors per a nens i nenes. La seva missió és oferir a cada infant de Catalunya la possibilitat d’aprendre a programar ordinadors. Les activitats es duen a terme en horari extra-escolar i estan totalment organitzades i gestionades per voluntaris. Escolta-ho al minut 29 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Ràdio L’Hospitalet, Ràdio Cubelles, del concurs de pòdcasts que ha convocat La Xarxa, dels Premis Carles Rahola i de la presència a Tik Tok d’Emun FM. Escolta-ho al minut 48’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta que Neuralink, l’empresa fundada per Elon Musk l’any 2016, està provant el seu primer xip cerebral. El xips s’implanta al crani i mitjançant uns petits cables, es connecten al cervell humà, creant així una interfície cervell-ordinador. Escolta-ho al minut 36’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

La primera emissora de radioaficionats que transmet des de la Lluna ja funciona. Està en el petit vehicle japonès de demostració d’aterratge lunar “Slim” i opera amb l’indicatiu “JS1YMG”.

Edició especial de la revista “Tintín, c’est l’aventure”, creada amb l’ESA. Aquest nou número convida els lectors a acompanyar Tintín en un viatge ple de dades sobre l’exploració espacial, amb articles, entrevistes i activitats centrades en missions espacials reals. Escolta-ho al minut 21’06 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, recorda la figura del presentador virtual analògic “Max Headroom” i com les autoritats iranianes van crear fa unes setmanes un presentador virtual per informar de la Guerra a Gaza. Escolta-ho al minut 33’13 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Salvador Caballé d’Astroradio comenta la importància dels cables coaxials i explica algunes de les seves característiques. Escolta-ho al minut 45’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): Record a Bob Heil (K9EID), fundador de Heil Sound i Heil Ham Radio, que fa pocs dies va morir. Software per a VNA. Es tracta d’un petit dispositiu que es pot utilitzar, entre moltes altres coses, per mesurar les ones estacionàries (el ROE). Amb aquest programari, els radioaficionats cecs poden realitzar diferents mesures. Escolta-ho al minut 41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/open-ai-sora/16012387/

