Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 10 d’abril de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 10 d’abril de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Radio Juventud RJ2, que va ser la primera emissora de l’Estat espanyol en emetre tota la programació en estereofonia des del 10 de gener de 1975. Fragment extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

Informem de la presentació del llibre “La radio puesta”, escrit per Javier Montes i editat per Anagrama. RTVE continua amb l’aposta pels canals digitals temàtics dins del seu portal RTVE Play i en suma tres més. La Fundació .cat s’ha incorporat a la Global Cyber Alliance, una iniciativa internacional amb la missió de posar en marxa iniciatives i recursos per millorar la seguretat de la xarxa. Escolta-ho al minut 5’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna parla de les metalents. Ens explica què son i com funcionen. Algunes marques, com Cannon, ja hi estan treballant. Escolta-ho al minut 8’14 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens parla del projecte Aina. Aina és un projecte d’intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge que té per objectiu potenciar el català en el món digital. Vol generar i posar a l’abast de tothom recursos lingüístics, corpus i models informàtics perquè desenvolupadors d’aplicacions basades en Intel·ligència Artificial els puguin fer servir per tal que aquestes s’expressin en català. Liderat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center, el projecte Aina s’emmarca en l’Estratègia d’intel·ligència Artificial de Catalunya. Escolta-ho al minut 29’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: l’actualització del “Llibre blanc de la ràdio local” de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya; RTV Cardedeu produeix el programa “Zona vermella”; La Xarxa Audiovisual Local (XAL) presenta la seva guia de llenguatge no sexista; pòdcast del Prat Ràdio dedicat al llenguatge de signes; canvia la direcció de Ràdio Silenci; 40 anys d’Olesa Ràdio i renovació dels seus equipaments. Escolta-ho al minut 46’05 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta que fa unes setmanes es va presentar el “Manifest dels drets digitals dels infants i adolescència”. Pioner a Europa pel fet d’incorporar la veu dels més joves en una carta de drets digitals que els impliquen, en el marc de la ‘Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals’ impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals. Escolta-ho al minut 15’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes:

La Setmana de l’Educació en Informàtica amb la NASA és un esdeveniment anual destinat a animar els estudiants de secundària a explorar la codificació. Al llarg de la setmana, estudiants, professors i estudiants curiosos de totes les edats poden participar dedicant una hora (o més) a escriure codi.

El joc de la NASA CubeSat Builder permet construir tants CubeSat com sigui possible en una sala blanca de la NASA abans que s’acabi el temps.

La NASA obre un nou termini de sol·licitud per ser astronauta. Escolta-ho al minut 21’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, reflexiona sobre el fet de fer realitat les al·lucinacions digitals. Els sistemes d’intel·ligència artificial generatius, que poden generar llibreries de codis informàtics basats en un model de llenguatge extens (LLM), en alguns casos se’ls inventen i contenen errades. Escolta-ho al minut 40’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

Salvador Caballé d’Astroradio comenta una novetat que ha introduït al receptor de ràdio virtual SDR que ha posat en marxa fa pocs mesos a les bandes de radioafició de 144 MHz, 432 MHz i 10 GH. Escolta-ho al minut 37’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): 35 anys de l’agència SERVIMEDIA, la proposta Innova Emprendedores de l’ONCE, participació nombrosa als cursos de noves tecnologies de l’ONCE. Escolta-ho al minut 43’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/aina-projecte-catala-ia-supercomputacio/16053242/

