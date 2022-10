Escolta el pòdcast de “L’altra ràdio”​ del dimecres 19 d’octubre

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 19 d’octubre, podeu escoltar els següents continguts.

La propera setmana, els dies 25 i 26 d’octubre, el CIDAI (Centre d’Innovació per a la Tècnica de Dades i la Intel·ligència Artificial) organitzarà la 8ena edició del Big Data & AI Congress, a l’auditori Axa de Barcelona i en retransmissions per Internet en “streaming”. El congrés tornarà a ser el punt de trobada entre professionals, proveïdors i empreses que volen o estan realitzant projectes en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial i el Big Data. Escolta-ho al minut 3’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic explica la campanya “Show Racism the Red Card” que es farà el proper divendres al Regne Unit. Es tracta de vestir de vermell per sensibilitzar que cal lluitar contra el racisme i aprofitar el caràcter destacat dels futbolistes com a models antiracistes per educar contra el racisme a tota la societat del Regne Unit. A més s’ofereixen audiovisuals, que porten guies explicatives, als centres educatius. La iniciativa la promou una organització benèfica d’educació antirracista, establerta a Anglaterra el gener de 1996. Escolta-ho al minut 10’29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

Jordi Estapé de l’empresa Bloock, especialista en la tecnologia de la “Cadena de blocs” (“Blockchain”), explica com aquesta tecnologia ajuda a la traçabilitat d’un producte i a garantir la veracitat de les dades que es donen d’ell. Posa com exemple d’Open Vino. Escolta-ho al minut 4’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

David Jacovkis de la cooperativa femProcomuns parla de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) que se celebra aquest cap de setmana a la Fabra i Coats de Barcelona. Es fixa en les iniciatives tecnològiques dins de l’economia social. Quines oportunitats tenim i a quins reptes ens enfrontem. A la FESC hi haurà una taula rodona, el diumenge 23 d’octubre amb la participació de Facto, Coopdevs, Jamgo, Colectic, femProcomuns i Pangea. Escolta-ho al minut 23’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació reflexiona sobre Stadia, el darrer fracàs de Google. A finals de setembre Stadia, el servei de subscripció per a videojocs en el núvol operat per Google, va tancar. Stadia tenia la capacitat de retransmetre mitjançant “streaming” videojocs amb resolució 4K. Google va anunciar Stadia el març de 2019 i va publicar la versió oberta al públic el 19 de novembre de 2019. El projecte no ha pogut competir amb ofertes semblants d’altres companyies. Escolta-ho al minut 17’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa de la inauguració de la seu de Barcelona Cable Landing Station, a Sant Adrià de Besòs. Vol ser “el port digital de la Mediterrània”. En propers mesos hi arribaran cables marins de fibra òptica del continent africà i del projecte Medusa que unirà Lisboa amb Port Said, a Egipte. Escolta-ho al minut 39’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat del mitjà: nova cúpula directiva a Catalunya Ràdio, Danae Boronat transmetrà els partits europeus del Barça femení a Catalunya Ràdio, candidatures als Premis Ondas 2022, reconeixement a María José Parejo de Radio 3 de RNE. Escolta-ho al minut 44’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

L’alumnat de la professora Mia Men, de l’escola Montessori Palau de Girona, parla de ciència. Aquest mes, Francesc Fernàndez, tracta de “La física darrere de la música”, repassant els conceptes de to, timbre, harmònics, etc. Escolta-ho al minut 19’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam informa de com va anar la celebració dels 40 anys del Ràdio Club del Vallès, de Cerdanyola del Vallès, d’una nova edició del “Jamboree a les ones”, de la trobada a Cercs organitzada pel Ràdio Club La Baells i d’un nova edició de la Fira de Ràdios Antigues a Cardedeu, organitzada per l’Associació Cultural Amics de la Ràdio. Escolta-ho al minut 34’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/stadia-darrer-fracas-google/6716291/

