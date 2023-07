Divuitè episodi de L’altra ràdio vintage: entrevista a Iñaki Gabilondo, feta l’any 1997, i la demanda de creació del Museu de la Ràdio de Catalunya, de l’any 1995

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. Al divuitè episodi podeu escoltar: una entrevista a Iñaki Gabilondo, feta l’any 1997, i la demanda de creació del Museu de la Ràdio de Catalunya, de l’any 1995.

El dissabte 22 d’abril s’enregistrava a la Rectoria Vella de Sant Celoni un espai cara al públic per celebrar els 15 anys de L’altra ràdio i demanar per primera vegada la creació del Museu de la Ràdio de Catalunya. En aquell indret, Joan Julià, col·laborador del programa, hi mostrava una part de la seva col·lecció de receptors antics. Us oferim el fragment en el qual exposen la seva opinió sobre la creació d’un Museu de la Ràdio Agustí Gallart, Director General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, Emili Prado, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i Jaume Guillamet, Vice-degà de la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Escolta-ho al minut 1’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872641

Iñaki Gabilondo és un dels noms més significatius del periodisme audiovisual espanyol del segle XX. Durant la seva trajectòria va rebre sis Premis Ondas. Gabilondo el 22 de setembre de 1986 va començar a presentar a la Cadena SER “Hoy por hoy”, que va aconseguir ser el programa més escoltat de tota la història de la ràdio espanyola. Va tancar aquella etapa l’estiu de 2005. A L’altra ràdio vam poder entrevistar Iñaki Gabilondo dins del nostre programa 900 del 25 de maig de 1997. Recuperem una part de l’entrevista en la que recorda els seus inicis als mitjans de comunicació i tota la feina de gestió i direcció de mitjans que havia fet de jove. Escolta-ho al minut 14’22 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872641

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.