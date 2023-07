Dinovè episodi de L’altra ràdio vintage: entrevistes a Mary Santpere (1990) i Miquel Calçada (1987) i la xarxa de cable de fibra òptica, a l’any 1995

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. A l’episodi 19 us oferim: entrevistes a Mary Santpere (1990) i Miquel Calçada “Mikimoto” (1987) i la xarxa de cable de fibra òptica, a l’any 1995.

Mary Santpere va ser una actriu i humorista que va treballar al teatre, la ràdio, el cinema i la televisió. Batejada com la Reina del Paral·lel, el 1984 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. Mary Santpere va morir el 23 de setembre de 1992, a l’edat de 79 anys. Un parell d’anys abans, a l’any 1990, a L’altra ràdio vam poder entrevistar-la. Escolta-ho al minut 1’33 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

D’uns pocs anys ençà és habitual que els cables de fibra òptica entrin a les cases catalanes i que moltes llars contractin aquest sistema de comunicacions per accedir a Internet i a ofertes de plataformes de canals de televisió. Fem un salt en el temps per anar al mes d’octubre de 1995. Les coses eren ben diferents. El señor Rafael González, de Cable i Televisió de Catalunya, explicava a L’altra ràdio en quina situació es trobava la xarxa de cable de fibra òptica a la ciutat de Barcelona. Escolta-ho al minut 10’09 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

Miquel Calçada i Olivella ha presentat força programes. A Catalunya Ràdio: “Mikimoto Club” i “Pasta gansa”. A TV3: “Oh, Bongònia”, “Persones humanes” i “Afers exteriors”. A l’any 1992, amb Carles Cuní, va fundar la primera emissora privada, en format de radiofórmula presentada totalment en català: Flaix FM. Miquel Calçada ha vingut diverses vegades a L’altra ràdio. Avui recuperem la primera, que va ser el 18 d’octubre de 1987. Escolta-ho al minut 16’37 del pòdcast a https://www.rtve.es/a/6872640

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.