República Catalana Independent, Lenin i Hong Kong.

Lenin, Sanyes, Països Catalans i Hong Kong:

Primer de tot, Junts, mantingueu-vos lleials al Primer d’Octubre i prepareu-vos per completar la DUI. Digueu “Prou” a Espanya i la UE, ja ens han fet prou putades, que s’espabilin, que facin com Lenin, respectar Catalunya, i si no ho volen fer que repeteixin eleccions, quantes vegades més millor, i aturin ells solets el seu feixisme i els seus feixistes. Nosaltres, els catalans, “sols” i ferms, seguin endavant! No escoltem els cants de sirena, falsos, incomplidors, mentiders, … excuses i més excuses!

Casualment, avui, molt abans de llegir aquest magnífic text de Partal i indirectament de Lenin, he escrit un comentari referit a l’article que Vilaweb ens reprodueix sobre l’himne independentista d’Hong Kong, amb la meva pretensió que aquest comentari meu arribi al prestigiós diari nord-americà.

A Berga hi vivia un apassionat i enamorat de Lenin. Jo no ho entenia, no en sabia res, només el nom “Lenin” i ni tan sols m’en vaig informar. Era el Sanyes, conegut berguedà que de tanta passió semblava que ratllava la follia. D’alguna manera en el meu interior jo l’apreciava. Quan va caure l’URSS, el Sanyes, l’home, massa gran, poeta i politicoferit, es va enfonsar! Jo era copister impressor i ella era client meu, li havia imprès coses, més d’una vegada el seu poema sobre un arbre de Puig Oriol. Un dia, ell ja malalt de mort, amb no recordo quina excusa de possiblement publicar-los, hem va deixar en custòdia els seus escrits sobre Lenin i poc després, Sanyes va morir. No m’ho esperava! Em va saber greu. Fa un parell d’anys vaig cedir a l’Arxiu municipal de Berga part d’aquells escrits, desitjo que no es perdin. Alguns escrits, pocs, encara els tinc jo. Jo no era de la dreta, però sí que era benestant, i no era gaire nacionalista, una mica, des de finals dels anys 60 per algunes escletxes em sortia la catalanitat, veia amb il·lusió i desig les matrícules andorranes, els adhesius de la “CH” Confederació Helvètica i era testimoni amb curiositat d’aquells persistents adhesius darrera els Dos Cavalls i els 4L de l’època, adhesius dels “Països Catalans”. Res de comunista, res del PSUC ni res que se li assemblés, però tot i així de sempre he considerat en Sanyes com el model i pare de la meva posterior militància, vés per on, coses del misteri i del destí, gràcies Sanyes, leninista i, ara me n’adono, fidel i foll (de follia i passió incontrolables) català per l’autodeterminació! Ai las! i jo sense entendre res! Puc certificar que el misteri existeix, un món lliure més enllà de la mort, tan de bo ens retrobem Sanyes i potser aleshores copsaré i comprendré. La lluita continua. En Sanyes probablement era ateo, un coetani seu, mossèn Armengou i Feliu, autor de Justificació de Catalunya escrivia allò de “tan de bo ens tropiguem a la pàtria -catalana- lliure del cel”. Però, jo dic, no esperem la mort, visquem-ho ara, Si som … Siguem!

Aquí enganxo el meu comentari per l’agermanament de l’independentisme mundial. Se’n podria dir “La quarta Internacional Independentista -Josep Sanyes-“?:

Agermanament independentista mundial.

Els independentistes catalans, GOI de Catalunya:

Per què no ens agermanem amb els independentistes alliberadors d’Hong Kong?

Junts, tots els independentistes del món seríem més lliures, més forts, més proactius !!!

—

World independence twinning.

Catalan independence workers, GOI of Catalonia:

We, the People of Catalonia.

Catalonia the next State in Europe,

Why do we not have sex with the liberating independenceists in Hong Kong?

Together, all the pro-independence in the world would be freer, stronger, more proactive!!!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Lenin, l’“esquerra Barbie” i el fals internacionalisme.

PS2:

Els tribunals eviten de prohibir l’himne de la revolta a Hong Kong en una decisió sorprenent.

