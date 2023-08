Nova finestra d’oportunitat pel Català.

Llengua, finestra d’oportunitat de l’Europa dels Pobles.

Acte de bona voluntat i ecologisme lingüístic per part de totes les comunitats europees, aprofitant la petició espanyola de l’oficialitat del Català, el Galleg i l’Euskera, al Parlament Europeu i tota la UE.

He escoltat les raons de Josep Costa (*) i són lapidants, però jo, intentant respectar el bo i el dolent, estaria d’acord en una acceptació prèvia intermitja, per part de la UE, en la que mentre es prepara tot s’acceptessin les consideracions favorables de retruc, com el reconeixement oficial i la protecció de les llengües en els seus territoris, per part de tota la UE, de l’etiquetatge en català i demés llengües, en l’entorn territorial propi de cada llengua, les implicacions a l’Erasmus, etc., Deixant el més complicat de caire administratiu i econòmic que faci el seu camí de progressió natural, amb la bona voluntat dels països implicats, en respecte per a l’Europa dels Pobles i del respecte europeu per a totes les llengües d’Europa.

Les feines de traducció i redactats, avui a 2023 són molt més assolibles i econòmiques amb els programes de traducció automàtica, condicions i oportunitats que crec que s’han d’aprofitar, millorar i promocionar.

El suport legislatiu europeu i el reconeixement oficial seria el primer i el més convenient, el més imprescindible per assegurar un respecte i implicació creixent de tota la societat catalana, persones, empreses, entitats, institucions, …

Els pressupostos de la Generalitat han d’entendre que la Llengua és el primer patrimoni, ànima i valor de Catalunya i n’han de ser corresponsables. No podem fer l’orni amb la Llengua de Catalunya i dels catalans.

No podem permetre que aquesta oportunitat s’espatlli o és perdi, hem de fer tot el possible per assegurar el present i el futur del català.

Comencem i continuem un camí bo que no tingui aturador.

En defensa de la Llengua Catalana, no en baixem, no l’abandonem, exigim, dins la nostra nació, total respecte a totes les persones que viuen, treballen o ja s’han retirat a Catalunya.

Impedim totes les intromissions alienes en qüestió de llengua i ensenyament.

Tinguem-ho clar, siguem-ne responsables.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Per què l’oficialitat del català a la UE és clau per a protegir la llengua dins el seu territori lingüístic?

“Pel seu nombre de parlants i per la seva fortalesa social i econòmica, el maltractament dels ciutadans catalanoparlants és el cas més flagrant de discriminació d’una realitat cultural i lingüística dins l’actual UE.”

PS2: “Per primera vegada, el govern espanyol, empès per Junts per Catalunya i pel MHP 130è de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a les institucions europees reformar el reglament 1/58 de la UE per oficialitzar el català a la Unió. Mai s’havia arribat tan lluny. Ara cal que el Consell aprovi formalment aquesta petició.

L’oficialitat del català no seria tan sols un pas simbòlic, per més important que això sigui en termes de reconeixement i d’igualtat entre ciutadans europeus. Convertir el català en llengua oficial de la UE tindria un impacte directe en les nostres vides.”

“Aquest canvi legislatiu permetria també incloure automàticament el català en els programes de cultura i educació que impulsa la Comissió, com ara l’Europass (que inclou el CV europeu i facilita la mobilitat laboral i educativa dins la UE) o la plataforma d’aprenentatge de llengües en línia (destinada a ajudar els participants del programa Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat a millorar els seus coneixements de l’idioma del país d’acollida), entre altres.”

PS3: “l’oficialitat del català a la UE, per a la qual avui s’ha fet un primer pas, ajudaria a protegir correctament la llengua en el seu territori. Incloure el català en el Reglament 1/58 de la UE normalitzaria la realitat lingüística catalana dins la Unió, invisible des de l’adhesió del 1986.”

“augmentaria la visibilitat i prestigi de la llengua a escala nacional i internacional.”

PS4: (*)

Josep Costa: “L’oficialitat del català a Europa no és bufar i fer ampolles com ens han venut”:

