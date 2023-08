No a cap taula Ñ i no a cap investidura Ñ.

Desitjo que Junts votin “no” a cap mesa.

Junts, en això se la juga. Si fallen, la lliçó tramposa de Trias i de totes les recents campanyes autonomistes no els haurà servit de res.

Via fora i Llista Cívica!

700.000 catalans pel cap baix estant orfes del necessari rupturisme.

Alguns, parlant de Madrid, parlen de política amb la boca grossa, no entenen que sempre que els catalans ens hem emmerdat amb Espanya en sortim escaldats, enganyats, humiliats, robats, puntejats, … És la nostra permanent ruïna material i espiritual. Allà ells, ja s’ho faran!

No a la taula del parlament espanyol!

No a cap investidura!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Ens avisaven, feia anys, que Jordi Sànchez s’havia carregat la Crida, incauts ho vàrem oblidar i Jordi Sànchez ens la va tornar fotre, va pactar amb Aragonès la rendició i la falsa pacificació. Fem fora els Sànchez i els Trias, curiosament l’un comunista i l’altre capitalista, esquerres i dretes contra Catalunya i amagats dins de Junts.

PS2:

El corrector m’ha capgirat la paraula, una mala paraula però molt expressiva i real:

“Sempre putejats per Espanya!”

Espanya no respecta Catalunya, no reconeix l’1-O ni la DUI.

No a cap taula espanyola!

No a cap investidura espanyola!

Llista Cívica i Independència, ja!

Unitat i coordinació de l’independentisme rupturista.

PS3:

Junts decidirà dijous a primera hora el vot sobre la mesa del congrés espanyol.

https://www.vilaweb.cat/noticies/junts-decidira-dijous-a-primera-hora-el-vot-sobre-la-mesa-del-congres-espanyol/

PS4. Entrevista a Josep Guia:

Josep Guia: “El president Puigdemont no es pot permetre de fer figa una segona vegada”.

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-josep-guia-puigdemont-eleccions/

PS4. Comentaris a Josep Guia;

Xarxa VilaWeb

Josep Guia: “El president Puigdemont no es pot permetre de fer figa una segona vegada”

vilaweb.cat

40 comentaris dels subscriptors

Foto del perfil de Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

14.08.2023 | 13:47

Pasqual i Guia, abans de dir que el nostre president va fer figa, llegeixi el seu llibre i tindrà algun coneixement al respecte.

Foto del perfil de Joan E. Llin

Joan E. Llin

14.08.2023 | 13:35

Genial!

Josep Guia, valencià.

Vicent Partal, valencià.

Josep Costa, eivissenc.

Albano Dante, argentí …. … … …

… … per no parlar dels difunts, sobretot del pare intelectual: Joan Fuster, també valencià.

La nómina de les 4 provìncies no és més àmplia; i la salva l’exili.

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

14.08.2023 | 13:24

Cap confiança amb el PNB o com es digui, és un dels fonaments del règim espanyol del 78, enemic de Catalunya de qui xucla tot el seu finançament, per això entre altres coses no vol la nostra Independència.

I respecte a Ñ que se’n vagin a la merda!

Com alguns heu expressat, jo també vaig en un altre tren. Sóc un català censat com a ciutadà republicà al Consell de la República de Catalunya.

Crec el que ha expressat Josep Guia en la seva entrevista. Si Puigdemont dóna suport, tan a la taula del Congrés espanyol com a la investidura, una vegada més, després del dia 10 d’Octubre i després del dia 27 d’octubre la tornarà cagar.

Hi ha més de 700.000 catalans orfes de partit rupturista. La Llista Cívica és la nova oportunitat per completar la DUI que el Parlament va votar i guanyar el 27 d’octubre de 2017. Si hi ha algun partit sincer respecte de la Independència de Catalunya s’hi haurà d’afegir, però això dels partits que facin el que vulguin.

La Llista Cívica necessitarà primer de tot els nostres avals, aquesta és la primera campanya que hem d’assolir. Amb el meu aval ja hi podeu comptar. Després els candidats, segurament amb unes primàries, el programa exclusiu i nítidament per a la Independència, un programa rupturista concretat en el segon embat d’aquest procés de recuperació de les nostres llibertats i constitucions.

Posem-nos a la feina. No parem ni un moment.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, i visquem la Independència, són indestriables!

Foto del perfil de Roser Bravo

Roser Bravo

14.08.2023 | 13:15

Moltes gràcies Sr Josep Guia, per les vostres idees mantingudes i explicacions acurades, per quan donen credibilitat i corroboren altres veus les quals, com vostè, així ho contemplaven… però hi faltava la seva impecable explicació!!

Foto del perfil de Lluís Cabot

Lluís Cabot

14.08.2023 | 12:56

Penso que el Sr. Josep Guia; hauria de definir molt bé el que significa “l’independentista combatiu” i a més explicitar el “com hauria de combatre”; a més no he sabut trobar cap referència al fet que per més que l’independentista es torni combatiu, amb les xifres de les últimes eleccions; no guanyaran ni per a per a pipes. Des del 21-D-2017, l’independentisme ha perdut 1.090.000 vots o sigui un 53%; molt combatius hauran de ser per tenir alguna possibilitat.

Foto del perfil de Josep Pasqual Gil

Josep Pasqual Gil

14.08.2023 | 12:41

Els senyors Ortiz. I Barbosa no saben de qui parlen ni què diuen. L’estiu del 75, a Prada de Conflent, amb E en estat d’excepció i Franco a punt de morir matant, Pepito Guia, un dels 10 d’Alacuàs, ja estava donant canya com ha fet tota la vida, il·lustrant-nos i manifestant-se a Perpinyà malgrat el risc, jugant-se-la. I done fe que valencians i illencs érem ciutadans dels Països Catalans,en la línia de Joan Fuster, envoltats de principatins majoritàriament regionalistes. De manera que un respecte i més informació abans de tornar a ficar la gamba. Salut, Pepito.

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

14.08.2023 | 12:12

De pedra picada. Dels que no els tomba fàcilment la desafecció ni la frustració, i continuen endavant, sense perdre mai de vista l’horitzó.

Visca Catalunya Lliure!!

Foto del perfil de Toni Delgado

Toni Delgado

14.08.2023 | 12:08

Si Pep, és com si bona part de l’independentisme hagués estat rodant el món per tornar al Born del Front Patriòtic, no ni ha d’altra. Ja sabem que els parts de burra són llargs, però encabat pareix.

Foto del perfil de Àngels Mas

Àngels Mas

14.08.2023 | 11:05

Si mirem enrera, veurem quins han estat els errors que han conduit a no assolir l’independència. I seguim inssistint en comtrel’s novament. Per mi es molt clar. Llista única de l’independentisme, sense signes ni consignes de partits. Objectiu: Independència. Malhauradament si no es així, no en serem mai d’independents. Hi ha un altra problema clau: El líder d’aquesta formació, que ha de ser una persona carismàtica , amb capacitat de lideratge i compromesa de manera demostrada amb l’objectiu. I de líders així no en veig a excepció del MHP Puigdemont, tot i que les seves circumstàncies son complicades…

Foto del perfil de Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

14.08.2023 | 10:30

Sr. Sancho deixi d´insultar . Se us caguen a sobre, us treuen els drets bàsics i la culpa és sempre de l´altre; i vosaltres…; contiueu votant els mateixos.

Foto del perfil de Joaquim Torrent

Joaquim Torrent

14.08.2023 | 10:25

Si tots els esquerrans del noster país – o “Països”- foren com en Guia d’una altra manera aniria tot.

Foto del perfil de Rafael Benavent

Rafael Benavent

14.08.2023 | 10:13

Més clar, aigua. Sempre sense pels diplomàtics en la llengua.

Els que fan labor de partit, partixen. Valencians, catalans, balears… , la base autòctona nacional, tenim una percepció molt clara, històrica, ancestral que patim per sobre tots ells : Espanya, tant la de dretes com la d’esquerres, s’ha nodrit enganxada a nostra mamella. El seu egoisme i perversitat mai prou saciat, els ha portat, poregosos ha fomentar desavinences contra natura, sense complexes, entre nosaltres: “Els catalans ens ho furten tot”: Això des dels de dins de casa, nacional-espanyolíssimament submisos, teledirigits. Porca misèria de l’impotent que llepa els peus del seu amo. Gràcies professor. Gràcies per l’apreci i autoestima per aquest País que l’amara i transmet: La dignitat ni cotissa en borsa ni està subjecta las vots.

Foto del perfil de Joan Royo

Joan Royo

14.08.2023 | 10:07

Totalment d’acord amb Guia. Només insistiré en la pressa que tenim alguns. Quan sent dir que hem de tenir paciència, que la cosa va per a llarg, que lluitem pels nostres fills i néts, serà la pròxima generació qui farà la independència i bla bla bla, m’encenc. Impostura, rendició, ocupar poltrones autonomistes. Esperar? que algun dia serà possible mentre el país es desdibuixa, la llengua va pel pedregar. Esperar? Alguns com Guia portem tota la vida lluitant per la llibertat de la nació i volem veure i viure lliures, i ens queden pocs anys. Jo confie en una llista cívica i en el president Puigdemont.

Foto del perfil de XAVIER DE

XAVIER DE

14.08.2023 | 10:03

Durant el 2007 vaig estar al PSAN on vaig poder gaudir dels debats de companys com en Josep Guia. Tots ells han estat i son un referent.

Foto del perfil de Josep Castellsagué

Josep Castellsagué

14.08.2023 | 09:51

No el coneixia en Josep Guia.

Hi ha molta gent preparada i amb les idees clares per agafar el relleu de tants polítiquets que només miren per la seva cadira.

Foto del perfil de Mati Sancho

Mati Sancho

14.08.2023 | 09:50

Sr. Marcel Barbosa (04:46), per favor, deixe de dir barbaritats i òbriga un poc els ulls al que passa al sud dels Països Catalans.

El PV ha estat un camp ple de “conillets d’índies”, des de fa un fum d’anys, per a la dreta extrema i per a l’extrema dreta. N’hem hagut d’aguantar de tots colors i, amb tot, encara no han aconseguit doblegar-nos totalment. Alguna cosa estaran fet bé persones com Josep Guia, no creu?

VW moltes gràcies per l’entrevista!

Foto del perfil de Lluís Cabot

Lluís Cabot

14.08.2023 | 09:46

Jo, per descomptat, no poso en dubte l’independentisme del Sr. Josep Guia; però quan diu això: ““”La idea inicial és una llista cívica encapçalada per l’Assemblea, que hauria de comptar amb la col·laboració del president Puigdemont i del que ell representa “””, penso que l’ANC no està capacitada per encapçalar una llista cívica; ni tampoc que el Sr. Puigdemont pugui representar l’independentisme. Sembla que les contradiccions de Junts les justifica; exemple quan diu: ““”Ja, ja. Això són les contradiccions que hi ha a Junts. Però després fixeu-vos que va fer declaracions contra la unitat amb Esquerra per a les eleccions. ““”. Tampoc no crec que tingui una gran visió de com està avui Catalunya quan diu: “”” En declivi. ““”; si ERC està en declivi: com està JxCat? que ha perdut més vots; és possible que això de l’estadística no sigui el seu fort.

Foto del perfil de Josep Navarro

Josep Navarro

14.08.2023 | 09:31

Un eivissenc com Josep Costa, i un valencià com Josep Guia. Ho tenen més clar que molts principatins. Tant de bo aviat, hi siguen al lloc que mereixen. Que la prudència no ens fassa covards.

Foto del perfil de Núria Comas

Núria Comas

14.08.2023 | 09:20

Des del meu independentisme dels anys setanta fins al 2023 i més enllà, moltes gràcies, Josep Guia, per tota la lluita de tants i tants anys! Continuarem la tasca en una esperança positiva i en una espera activa.

Foto del perfil de Ferran Moreno

Ferran Moreno

14.08.2023 | 09:04

Amb l’independentisme de la nació completa i amb Josep Guia, sempre.

Amb l’independentisme catalunyès de les 4 províncies espanyoles que mira al País Valencià o a les Illes amb paternalisme o diu que ha anat al sud de França quan va a Perpinyà, mai.

Foto del perfil de JOAN LUQUE

JOAN LUQUE

14.08.2023 | 09:00

magistral i clarificador

sense josep guia, estariem totalment desorientats

cal una refundació de tot el independentisme i una unitat estratègica fins tindre la independència

Foto del perfil de Josep Vilà

Josep Vilà

14.08.2023 | 08:15

Uns pocs són molt grans.

Foto del perfil de PAU BOLDU

PAU BOLDU

14.08.2023 | 07:58

Com sempre, brillant i vital. Emigrants españols contra catalans odiats 0er la Castella que ens vol exterminar. Es una guerras contra castella, un estat de lladres, colonitzadors i franquistes pp.psoe.vox.sumar

Foto del perfil de Rubén Cruz

Rubén Cruz

14.08.2023 | 07:56

La Llista Cívica i Junts són incompatibles, perquè són rivals electorals. Però tres condicions els poden compatibilitzar:

1a. Que el MHP Puigdemont reconegui amb paraules que el Consell de la República necessita comptar amb una llista d’embat per guanyar unes plebiscitàries amb format autonòmic.

2a. Que el MHP Puigdemont reconegui amb fets –sense paraules—que Junts no és l’eina d’embat que necessitem els independentistes, només part de la solució: una llista d’embat.

3a. Que Junts reconegui expressament –amb paraules— que un partit, fins i tot un d’independentista, és una estructura física que demana manteniment constant. Per fer-hi front necessita ser present a les institucions i ocupar-hi càrrecs. No tot són proclames sobiranistes i desobedients sense traducció a la realitat.

Dit i reconegut aixó, els votants independentistes entendrem que els juntaires són sincers quan volen participar de la Llista per complementar-ne una d’única llista d’embat electoral amb una selecció dels millors embatadors que els ciutadans posarem en ordre mitjançant el procediment de primàries.

Foto del perfil de Joan Benavent

Joan Benavent

14.08.2023 | 07:43

Marcel Barbosa, de la gent com vostè en diem blavers, els mateixos que, inconscientment o no, ens volen dividits. No sé si m’entén. Vostè deu ser una víctima més del “sin que se note el cuidado”.

Foto del perfil de Pol Rodríguez

Pol Rodríguez

14.08.2023 | 07:42

Ja fa un temps que amb els espanyolistes no perdo ni 1 segon en discutir res -ells, des de la seva mentalitat imperialista no saben discutir, bàsicament t’exigeixen que justifiquis incansablement la teva existència-, però en canvi, amb els indepes espanyolistes encara dedico temps i esforços, ni que sigui per a posar-los l’espill davant la cara i vegin el monstre que són: el problema de l’independentisme català és que té un regionalisme provincià recalcitrant, i arriba a justificar autèntiques barbaritats agafant com a referència territorial les 4 províncies espanyoles des d’on construeixen el seu territori nacional català: idò, espanyolistes d’estelada.

Sabeu de la lluita per la independència de Kènia dels Mau Mau? També és necessària la lluita interna dins del “moviment”.

Foto del perfil de virgínia ayuste

virgínia ayuste

14.08.2023 | 07:39

Josep Guia i Marín, tu del 1947 valencià i jo del 1945 catalana, així doncs, pel que veig, només t’avantatjo en dos anys de consciència independentista coincident per arribar a tenir el mateix pensament, per la qual cosa, gràcies per donar-lo a conèixer i també, com no podria ser, gràcies a VilaWeb, aquest sortosament habitual oasi de retrobaments identitaris.

Foto del perfil de Pepita Carlos

Pepita Carlos

14.08.2023 | 07:12

Sr. Josep Guia, m’ha transmès una noció de esperanza puc dir que m’ha alegrat el dia

Foto del perfil de Montserrat Agulló

Montserrat Agulló

14.08.2023 | 06:41

Com a independèntista convençuda aplaudeixo la creació de un moviment únic que no depengui de cap partit. Un frot comú per l’alliberament de Catalunya. El PdeCat ja ha desaparegut i amb ell bastants vots independèntistes vàren anar a la paperera. De la mateixa manera anirà desapareixent ERC i qui sap si Junts. Necesitem polítics que lluitin pel nostre alliberament, no que treballin per mantenir cadires i prebendes.

Foto del perfil de Rubén Cruz

Rubén Cruz

14.08.2023 | 06:41

Senyor Ortiz (22:19), li demano sense agror ni ànim de ficar el dit a cap ull si vostè percep per enlloc l’independentisme combatiu.

Defineixo combatiu com a resilient i disposat a la brega, absolutament pacífic –no tenim altres armes que la democràcia i el dret dels pobles a autodeterminar-nos, i crec que no ens calen d’altres. En aquesta definició cap perfectament l’ANC. La resta d’actors que apunta el senyor Guia encara són duntosos, al meu personal criteri.

Foto del perfil de Rosa Guallar

Rosa Guallar

14.08.2023 | 05:49

Sí, sort tenim amb persones com Josep Guia, que no es mou del camí ni s’abaixa del burro. Endavant, sempre endavant, sense defallir, obrint camí i obrint-nos la ment. I l’esperança. Gràcies Josep Guia. Gràcies Vilaweb.

Foto del perfil de Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

14.08.2023 | 04:46

Els valencians esteu per donar molts consells, amb idioma propi, d´esquena als PPCC i votant la dretota espanyols. MHP Puigdemont, a lo nostre i ni un pas enrere.

Foto del perfil de Ferran Majó

Ferran Majó

14.08.2023 | 00:44

Gràcies Josep

Foto del perfil de Joan Benavent

Joan Benavent

13.08.2023 | 22:42

Uns quants com ell al capdavant, i el bàndol enemic ho tindria pelut de debò. Parla clar i en català, com ha fet sempre des del temps del psan.

Foto del perfil de Miquel M.

Miquel M.

13.08.2023 | 22:32

sI EN pUIGDEMEONT, FA EL QUE DIU AQUEST BON HOME….ESDEVINDRÀ IRRELLEVANT ELL I JUNTS.

Que hi farem amb tant de gent negats per la política…..

Dir Ni França, ni Espanya, paisos catalans , no vol dir que no hagis de fer politica a Madrid, tant si ets independent com si no.

Foto del perfil de SERGI ORTIZ

SERGI ORTIZ

13.08.2023 | 22:19

Parla d’”independentisme combatiu” a Junts, a l’anc, al Consell… I ho repeteix!

Pobre home.

Foto del perfil de Jaume Bonet

Jaume Bonet

13.08.2023 | 22:04

Aquesta gent que es va exposar perque els polítics havien convocat un referendum vinculant no es mereixen la traidoria dels qui ara parlen de fer-ne un altre … Ja està fet …. i guanyat … cal aplicar-ne els resultats.

https://spanishpolice.github.io

Foto del perfil de Jaume Bonet

Jaume Bonet

13.08.2023 | 22:03

Jo no crec que ningú tengui dret a amnistiar els responsables ni els col·laboradors d’això https://spanishpolice.github.io

ni els organitzadors i encobridors d’això altre

Fils 17 A https://twitter.com/jaumemoll/status/1534137023589756936?s=20&t=CkoPfpuBH0te5dA1MItBTg

MArgallo https://twitter.com/dnicatala/status/1684968694621904915?s=20

17A un any després https://twitter.com/LaRepublicaCat/status/1559067552495665152?s=20&t=rCWOkavcNgs9jwAE8y72wA

Foto del perfil de Anton Boqué

Anton Boqué

13.08.2023 | 21:48

Totalment d acord

Foto del perfil de Joan Benet

Joan Benet

13.08.2023 | 21:33

Sort en tenim de gent com vostè.

Gràcies

PS6. Primers comentaris al tema de Junts:

Junts decidirà dijous a primera hora el vot sobre la mesa del congrés espanyol

vilaweb.cat

9 comentaris dels subscriptors

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

14.08.2023 | 13:56

El corrector m’ha capgirat la paraula, una mala paraula però molt expressiva i real:

“Sempre putejats per Espanya!”

Espanya no respecta Catalunya, no reconeix l’1-O ni la DUI.

No a cap taula espanyola!

No a cap investidura espanyola!

Llista Cívica i Independència, ja!

Unitat i coordinació de l’independentisme rupturista.

Foto del perfil de Oriol Ribera

Oriol Ribera

14.08.2023 | 13:55

Cal dir no a tot lo Ñol

No som ni golem service Ñols

Foto del perfil de Sílvia Fortuny

Sílvia Fortuny

14.08.2023 | 13:49

Sra. Cànovas. De ben segur que ho deuen tenir clar, aquesta decisió a dues últimes hores. Perquè ho fan? Doncs per posar-los més nerviosos, dic jo.

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

14.08.2023 | 13:49

Desitjo que Junts votin “no” a cap mesa.

Junts, en això se la juga. Si fallen, la lliçó tramposa de Trias i de totes les recents campanyes autonomistes no els haurà servit de res.

Via fora i Llista Cívica!

700.000 catalans pel cap baix estant orfes del necessari rupturisme.

Alguns, parlant de Madrid, parlen de política amb la boca grossa, no entenen que sempre que els catalans ens hem emmerdat amb Espanya en sortim escaldats, enganyats, humiliats, robats, puntejats, … És la nostra permanent ruïna material i espiritual. Allà ells, ja s’ho faran!

No a la taula del parlament espanyol!

No a cap investidura!

PS: Ens avisaven, feia anys, que Jordi Sànchez s’havia carregat la Crida, incauts ho vàrem oblidar i Jordi Sànchez ens la va tornar fotre, va pactar amb Aragonès la rendició i la falsa pacificació. Fem fora els Sànchez i els Trias, curiosament l’un comunista i l’altre capitalista, esquerres i dretes contra Catalunya i amagats dins de Junts.

Foto del perfil de Paola Polacco

Paola Polacco

14.08.2023 | 13:48

Ni un pas enrere. Que es maten entre ells. Els catalans haurien de quedar-s’hi fora.

Foto del perfil de Emili BALLESTEROS

Emili BALLESTEROS

14.08.2023 | 13:37

Dir-ho al últim segon te el seu morbo!

Visca Catalunya lliure!

Foto del perfil de Josep Maria Martín

Josep Maria Martín

14.08.2023 | 13:34

JOSEP GUIA:

“El president Puigdemont no es pot permetre de fer figa una segona vegada”

(Professor Universitat de València)

Foto del perfil de Josep Garcia

Josep Garcia

14.08.2023 | 13:29

La pregunta del milió: Sánchez ja anat a Waterloo a parlar amb MHP Puigdemont? Tot el demés, son de la llarga…

Foto del perfil de Marta Cánovas

Marta Cánovas

14.08.2023 | 13:25

Haurien de tenir-ho clar, ben clar.

Llastima, semblava que anaven bé .

(Final d’aquest post)

No a cap taula Ñ i no a cap investidura Ñ.