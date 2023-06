Momentums i cop de peus a terra: Presència Massiva el dia del Punt i Final

23J 2023

Vot “1r d’octubre i DUI”

(Nul, blanc o abstenció)

La sobirania és nostra, no pas dels partits polítics!

Ara no deleguem la Independència com vam fer el 2015 i el 2017, no ens en refiem!

Els partits que s’auto anomenen independentistes ja tremolen i per això preparen la nova ensarronada, nosaltres, tot el MxI (Moviment per a la Independència de Catalunya) hem d’avançar en la nostra tasca i en la nostra lluita… Els partits només han d’ajudar, no pas fer d’amo i senyor, ni de policia, retardatari o dictador!

Ells, els polítics i els seus partits que pactin si volen. Nosaltres no volem anar Espanya, ni volem que hi vagin, ni aquest 23J ni mai, per tant … farem el vot “1r d’Octubre i DUI”.

Un vot per a la Independència, un vot per dir “No Espanya!”.

Un cop de peu a terra de tots els catalans lliures!

Un “Prou!” a la submissió!

Que intentin ficar-nos a la presó per un vot nul, massiu, amenaçador, purificador, regenerador, alliberador!

Els partits s’han espantat, els hem ensenyat les dents, volen el nostre vot captiu, intentaran el que sigui, faran bona cara, tornaran enganyar, ho pretendran, no els ho permetrem, ara ja no!

No els deleguem la Independència, la Independència és atribut de tots nosaltres com a Poble, ells ho volen fer a la seva mida i interessos, a porta closa, mentre pretenen mantenir-nos muts, callats i amb la boca closa.

La sobirania i la Independència són nostres, no pas dels partits. Els partits són i han de ser eines en favor de la edificació de la incipient República Catalana Independent. N’han de prendre consciència!

Així, doncs, el 23J de 2023, continuem la feina ja encetada, fem tots el vot “1r d’Octubre i la DUI”, en favor de la Independència de Catalunya.

Organitzem-nos, coordinem-nos, enxarxem-nos sobre el territori, estiguem alerta i apunt.

Censem-nos al Consell de la República, preparem Consells Locals i cossos cívics* a cada poble i districte, preparem també la Llista Cívica per a les properes eleccions al Parlament Català.

*Cossos i contraforts pels embats i finestres d’oportunitat, per tal d’assegurar la presència massiva al Punt i Final.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Per la sobirania intel·lectual.

https://www.vilaweb.cat/noticies/per-la-sobirania-intellectual/