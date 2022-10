El primer compromís de tots els catalans, la llengua catalana.

No al silenci de la mort.

Com ho fan els bascos per l’èuscar. Comencem i perssistim!

Polítics catalans que us presentareu als municipis, que fareu si sou escollits, per donar resposta positiva efectiva en favor de la nostra llengua catalana?

Posarem la llengua com a primer objectiu?

Votants, si volem salvar la llengua catalana i Catalunya la llengua ha de ser el primer objectiu.

Per a tots els que vam votar el Primer d’octubre la llengua és també el primer objectiu, llengua i independència són indestriables i necessàries, no en baixem, no les abandonem.

No perdem l’esperança. … Lluitem!

Pressionem, com els bascos ho fan amb l’èuscar, amb constància i intel’ligència, fem-ho tots!

Potser no sabrem aturar el TC espanyol, ni el TSJC també espanyol, però defensem fermament la nostra llengua i exigim fins l’infinit als polítics que ens vulguin representar.

No ens permetem el silenci … el silenci de la mort!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana, del CDR BlC

PS1: Gerard Furest: “Som un 36%. Si passem a un 20%, s’ha acabat”.

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-gerard-furest-catala-escola-sentencia-tc/

PS2:

El TSJC ataca una altra escola:

És un atac continu d’aquest tribunal contra la nostra escola, contra els fills de la nostra gent, fa ràbia i és un clam a favor d’allunyar-nos contínuament d’Espanya i els ñols.

A cada atac una resposta. Fem-nos del Consell de la República i reneguem d’Espanya cada moment.

En positiu i constantment, visquem en català, llengua i independència són indestriables, no en baixem, no les abandonem.

Portem la immersió als patis i als carrers, a les botigues, a la feina, als despatxos, als bars i cafeteries, a les guixetes, arreu.

No baixem de la llengua, no baixem del català.

Fora la dictadura dels jutges espanyolistes. Fora!

Fora la púrria de Catalunya!

“Púrria” *Conjunt de les persones més menyspreables i de comportament més indigne d’una societat.”

Tots sabem qui són. Masses jutges i alguns pares inadaptats i colonitzadors.

Salvador Molins, CLR Catalana Independent, del CDR BlC.

PS3:

Llengua, primera obligació:

M’empasso la ràbia.

—

Cal que els responsables s’encarreguin de que es compleixi la immersió lingüística en català, la immersió no imposada per la dictadura d’alguns pares aliens i enemics dels interessos de Catalunya i enemics dels interessos de la gent catalana, ajudats per jutges i altres colonitzadors.

Cal complir la immersió a tots els centres de Catalunya, cal comprovar que això es compleixi i que tots els alumnes sapiguen escriure, llegir i parlar correctament en català, cada alumne segons la seva edat, naturalment.

És un deure i obligació de tots, de cada inspector, de cada mestre, de cada pare i de cada alumne envers Catalunya, és el primer deure. La terra, la història, la tradició d’allà on vius, del lloc i la gent que t’acullen com un més, amb drets i deures compartits en pla d’igualtat i justícia veritable.

Ser responsables envers el present i el futur de la Llengua de Catalunya.

El primer ensenyament i el primer compromís per salvar el nostre món i la nostra terra catalana comença amb assolir la maduresa del compromís en favor de la Llengua Catalana.

Cada català té el deure humà i de dignitat de parlar bé la llengua d’aquest tros de terra.

Salvador Molins Escudé Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC