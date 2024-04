Cerqueu la fermesa de caràcter i la lleialtat amb l’1-O i la DUI

Voteu capdavanters de caràcter i voluntat de Victòria per la Llengua, per la Nació sencera i per completar la DUI.

Que no s’escudin en la pretesa correcció política. Què netegin i simplifiquin l’administració catalana pervertida amb tants càrrecs, secretariats i sub secretariats, sous, assessors, influències de tota mena , … molts innecessaris.

Catalans, no voteu el mal menor, no renuncieu al vostre anhel, ningú pot votar per vosaltres.

No voteu per “fotre”, voteu per alliberar la nostra terra i la nostra gent.

Voteu per “canviar-ho tot”, tot el caduc, tot el venut, tot el corromput, els excessos, les trampes, les violències, els robatoris, els errors i perversions de tota mena.

Sr. Ot Bou, la tasca i l’objectiu dels catalans independentistes, unilaterals i rupturistes no és “fotre” ni res ni ningú, sols alliberar Catalunya del jou espanyol i de la submissió francesa, unint així la Nació sencera, salvant així la Llengua Catalana i edificant la República Catalana Independent.

Aquest fou el Mandat del Poble Català del Primer d’Octubre de 2017 i de la DUI catalana votada i guanyada al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.

Ambdós, 1-O i DUI, foren preparats, convocats i executats democràticament pel Govern i el Parlament de Catalunya sobirans, escollits de forma legal i legítima en eleccions democràtiques pel Poble de Catalunya i per tant en representació de la voluntat popular.

Les forces polítiques catalanes, lleials aquest objectiu, hauran de fer tot el possible, una vegada més, per assolir una coordinació efectiva en defensa de la Llengua, en defensa de la Nació sencera i en l’edificació i implementació de la República Catalana Independent.

Tan difícil és la Unitat Estratègica?

-Llengua, Nació i Independència!

Votem aquells capdavanters que tinguin veritable fermesa de caràcter i lucidesa, que no callin ni cedeixin sota la pressió de la pretesa correcció política, i que tinguin la moral de victòria ben alta, amb il·lusió i ganes d’alliberar i j aquest nostre Poble.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC, Cos Territorial per la Llista Cívica i la DUI.

PS1:

Caràcter i Independència, per Santiago Espot, President de Força Catalunya.

http://discursosalanacio.blogspot.com/2010/03/5-caracter-i-independencia.html

PS2:

La Llengua Catalana, Primer valor de Catalunya. L’Aranès, primer valor de l’Aran.

PS3:

La immersió al cent per cent en llengua catalana als patis, als carrers, als centres educatius i als centres universitaris.

PS4:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/

PS5:

Renàixer la Llengua a l’Escola.

50 Recomanacions del Consell Assess

Qor Lingüístic per al govern actual.

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/renaixer-la-llengua-a-lescola-50-recomanacions-del-consell-assessor-linguistic-per-al-govern-actual/

PS6:

Margarida Muset: “Que treballin, que s’arromanguin, i el català es pot salvar”

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-margarida-muset-inspectora-immersio/

PS7: Pla Universitats per l’enfortiment de la Llengua:

https://www.vilaweb.cat/noticies/per-terra-mar-i-aire-tots-els-atacs-al-catala-analitzats-a-prada/