Per primera vegada a la nostra història: Censem-nos i votem a les primeres eleccions del CxR. Som 99.783, i tu?

El primer pas essencial per implementar la incipient República Catalana Independent és ser.

El segon pas fonamental és enxarxar-nos en el territori.

Caldrà controlar el territori però com volem fer-ho si no estem organitzats, coordinats, units, … disposats.

Compromesos primer de tot cadascú amb si mateix.

El 1r d’octubre de 2017 vam votar amb coneixement de causa, no vam fer-ho perquè sí.

No siguem infantils, la independència d’un país és una cosa molt seriosa i no val pensar-se que els altres t’ho faran i que tu no hi hauràs de posar alguna cosa. Per això hem d’empoderar-nos, esdevenir ciutadans adults, lliures i responsables.

Per acabar el que vam començar, hem complert el primer pas, per complir el Mandat de fer créixer i construir la nostra incipient República, la que el nostre Parlament va declarar el 27 d’octubre de 2017.

Tot això que he estat escrivint, curiosament, de moment i que duri, no ens suposa presó de cap mena.

L’única presó la tenim a dins nostre i els barrots que ens priven de llibertat sols són la nostra mandra i la nostra por, exactament en aquest ordre.

Despertem! Si no quina merda de país volem deixar per al futur i per als nostres descendents?

Quin és el nostre nivell de dignitat?

Ara toca, doncs, censar-nos al cens lliure de la República, que és el cens de la seva primera institució, el Consell per la República.

Així podrem, així podràs, votar a les primeres eleccions de la Catalunya de les dones i dels homes lliures, les eleccions de final d’aquest mes d’octubre, les eleccions a l’Assemblea de Representants de la República Catalana de moment a l’exili, lluny de les urpes de l’enemic.

Censa’t … Vota …

Si som, siguem!

Qui va dir que no ho veuríem?

Qui diu que no ho farem?

Visquem la República!

Visquem la Llengua!

Exercim la llibertat!

Salvador Molins Escudé,

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC.

PS:

Per primera vegada a la nostra història: Censem-nos i votem a les primeres eleccions del CxR. Ara ja som 99.783, i tu, t’inscrius?