Catalans de tota la Nació: Caminem vers l’empoderament definitiu !

L’hora de l’empoderament definitiu.

S:entesten en separar Catalunya i els Països Catalans d’Espanya, millor! així acabarem abans.

La guerra, contra el País Valencià, contra les illes i contra Catalunya, havia d’haver acabat el 2014 o a més estirar el 2015, però l’esperit de Castella s’ha entestat en fer-la perdurar 309 anys més. No saben que l’esperit de la Confederació Catalana no es rendirà mai!

309 anys d’una guerra d’Espanya contra els catalans per a subjugar Catalunya, una defensa, durant 309 anys, de Catalunya per alliberar-se de l’imperialisme, de la voluntat colonitzadora, fiscalitzadora i supremacista, i de l’ocupació militar i en tots sentits, de la Castellà de sempre i de l’Espanya i el seu espanyolisme d’encara avui.

Desafecció total, això és el que sempre han sembrat i el que trobaran cada vegada més.

Som a l’hora del nostre empoderament definitiu.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Josep Menargues

28.09.2023 | 11:51

El problema vé de lluny i va ser originat per lingüístes i polítics de cervell estret.

Mentre hi haja al País Valencià dues zones de predomini lingüístic, una valenciana i altra castellana tindrem aquests maldecaps. En teoria tots els valencians deuriem saber les dues llengues. La zona de predomini castellà és utilitzada pels espanyolistes per construir reductes ideològicament espanyolistes on siga impossible la llengua i la cultura valencianes.

PS2:

Concentració davant de l’ajuntament per a defensar Alacant com a zona catalanoparlant.

https://www.vilaweb.cat/noticies/concentracio-ajuntament-alacant-defensar-catala-escola/

PS3:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/

PS4:

Renàixer la Llengua a l’Escola.

50 Recomanacions del Consell Assessor Lingüístic per al govern actual.

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/renaixer-la-llengua-a-lescola-50-recomanacions-del-consell-assessor-linguistic-per-al-govern-actual/