A la República Catalana Independent la Justícia ha d’ésser totalment diferent !

Per canviar-ho tot !

Defensar la immersió és bo i just. Tots sabem que a banda de que el català és la llengua de Catalunya, el castellà és present arreu facilitant així el se aprenentatge, cinema, televisions, webs, anuncis, … Està clar que la immersió és absolutament necessària i cal fer-la efectiva. Els advocats i juristes que han signat aquest darrer manifest en defensa de l’escola catalana ho saben, per això ho han fet. El que no entenc és perquè la gent de la justícia és tan conservadora i potser discreta, deu ser degut a la seva professió i a la seva pròpia autoexigència.

En la República Catalana Independent hem de superar la dictadura dels jutges, establir les mesures precises perquè aquesta desviació no es produeixi, potser limitació dràstica en la durada dels càrrecs, crear una institució lligada al Defensor del Poble

que supervisi l’actuació dels jutges i tribunals. És molt necessari deslligar els jutges del partidisme.

Els jutges totpoderosos i corruptes són els enemics de Catalunya i de molts estats en els que la separació de poders ha estat prostituida i falsejada.

Per què els jutges espanyols no es dediquen a fer de jutges justos i no pas de dictadors i repressors imperialistes i supremacistes?

Per què tants i tants advocats i juristes callen i consenteixen?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC

PS1: Aturem la Dictadura dels Jutges! __ Som 101.989 censats al CxR.

PS2: Jutges espanyolistes, colonitzadors, forces d’ocupació, fora de Catalunya!

PS3. República Catalana Independent: Estelades al Palau ! https://www.vilaweb.cat/noticies/concert-sant-esteve-palau-musica-2021-crits-independencia/

PS4: Advocats en defensa de l’Escola en Català. https://www.vilaweb.cat/noticies/dos-cents-advocats-rebutgen-el-contingut-politic-i-ultra-de-comunicat-del-collegi-dadvocats-contra-la-immersio/