Atacs constants i defensa de la Llengua Catalana

Pacte Nacional per la Llengua

El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte de país, i defineix la voluntat d’aquest Govern de tractar els temes relacionats amb el català d’una manera frontal, dialogant i adaptada als temps actuals, incloent-hi els màxims agents polítics i socials possibles. La societat està evolucionant ràpidament, i tot i els assoliments innegables, hi ha nombrosos indicadors que mostren una tendència negativa en l’ús i coneixement de la llengua. La situació del català és complexa, i ara hem de pensar en el seu present i futur. Com a societat i com a país, hem de tenir la capacitat d’actualitzar i modernitzar les eines que l’han fet progressar fins ara. És en aquest context que treballem per l’assoliment del Pacte Nacional per la Llengua.