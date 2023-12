Arriba l’hora de la Llista Cívica Unitària per al nou embat i la DUI.

L’hora de la Llista Cívica

Mentre els partits ER i Junts dormen el son de la Serp Espanyola, arriba l’hora de la Llista Cívica Unitària del Poble menut Català per al nou embat per la Independència i impulsar la DUI votada i guanyada.

PS:

L’Assemblea aprova la creació d’un grup de treball que articuli la proposta de la llista cívica POSTED ON

El Secretariat Nacional de l’Assemblea ha aprovat, per una àmplia majoria, la creació d’un grup

de treball per desenvolupar el projecte de llista cívica. Un projecte que haurà de ser votat pels

socis de l’entitat durant el primer trimestre de 2024.

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana ha aprovat en el plenari d’aquest

dissabte, amb més del 90% del suport, la creació d’un grup de treball que desenvolupi el

projecte de la llista cívica. L’objectiu és poder definir amb el màxim de detall possible la

iniciativa perquè pugui ser votada pels socis i sòcies de l’entitat en la consulta prevista per al

primer trimestre de 2024 amb tota la informació i transparència.

El Secretariat Nacional considera que definir bé i poder traslladar tota la informació a les sòcies

i socis de l’entitat i a la ciutadania en general és molt important per esvair els dubtes que hi ha

amb el projecte de la llista cívica. Tal com expliciten els dos últims fulls de ruta de l’entitat,

“que l’Assemblea esdevingui un partit i es presenti a les eleccions no és una opció”.

L’Assemblea no planteja, doncs, convertir-se en un partit polític sinó que, tenint en compte el

context actual, proposa un altre instrument de mobilització per arribar com més aviat millor a

la independència de Catalunya, l’únic objectiu de l’entitat. En aquest cas, impulsant una

agrupació d’electors per a les pròximes eleccions al Parlament. Una iniciativa que busca

somoure l’escenari d’autonomisme on es troben instal·lats els partits independentistes.

El grup de treball, que recollirà els posicionaments i propostes dels secretaris nacionals i de les

assemblees de base de l’entitat, estarà format pels quatre càrrecs orgànics de l’Assemblea i

secretaris nacionals de les diferents comissions. Els seus objectius principals seran:

desenvolupar els principis de la llista cívica aprovats al darrer Full de ruta; implementar una

web informativa sobre la llista cívica per tal que tota la informació estigui a disposició dels

socis i sòcies i de la ciutadania en general; elaborar un codi ètic i una carta de compromís

polític amb l’aixecament de la DUI que hauran de signar els candidats i candidates; preparar la

consulta i proposar accions per fomentar la participació.

L’Assemblea fa mesos que treballa en la concreció d’aquesta proposta. A la primavera es van

fer desenes de xerrades sobre la llista cívica on es va recollir l’opinió de moltes persones que hi

van participar i que van ser decisives per actualitzar el Full de ruta que es va acabar aprovant a

finals de maig. El 18 de novembre la llista cívica va ser un dels temes centrals del CAB, la

trobada anual de les assemblees de base de l’organització, les conclusions del qual seran

tingudes en compte pel grup de treball que s’ha creat avui.

(Assemblea Nacional Catalana)