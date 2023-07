700.000 vots per a una Llista Cívica.

700.000 vots, en la recerca d’una Llista Cívica!

28 de juliol de 2023

Albert Cortés Montserrat

El Dret de Decidir

Es curiós veure com els partits catalans han centrat la seva estratègia a la governabilitat d’Espanya i les seves demandes i com han oblidat la pèrdua de 700 mil vots com si res.

Pedro Sanchez ara de vacances fa pocs dies va dir que la paraula de Puigdemont te menys valor que la seva declaració d’independència i que havia passat a ser una anècdota, un fet aïllat que era el desig també dels republicans a Catalunya per la seva estratègia. Ja sabem que a la política les paraules se les emporta el vent i allò que avui és negre demà pot ser blanc, ja que el sistema i tots els seus mitjans s’encarreguen de fer esborrar la memòria de la societat en qualsevol moment, però ara és fa difícil veure aquest encontre que jo del President exigiria. De fet la credibilitat de la Declaració era vàlida, el que no ho va ser en va ser la gestió que es va dur a terme de la mateixa.

Per altra banda veiem com Esquerra, apart de fer un discurs totalment fora de lloc i que denota la deriva d’aquest partit parlant de triomfalisme i victòria quan acabaven de perdre la meitat dels diputats, i com no de fer la darrera prova del seu autonomisme i mirament interior pels seus càrrecs entrant a la Diputació de Barcelona sense manies, allò que tant havien criticat. Com deia, sobta veure com Oriol Junqueras ha desaparegut des de la nit electoral i ja recorda els dies posteriors a la Declaració d’Independència quan el seu viratge va ser de vergonya aliena. Si la honestedat fos la primera opció, la seva dimissió hauria de ser damunt la taula, però ignoro fins on pensen arribar en aquest cami d’autodestrucció i terra cremada que no s’aguanta per enlloc.

En el futur, i segur que ho han pensat, segons com acabi la negociació pel Govern espanyol i com s’estiri aquesta broma autonomista ignorant la societat i per conseqüent els seus votants, la propera estació serà el Parlament i seguint la línia de retirar el nostre suport poden passar a ser irrellevants a la cambra, cosa que deixaria a una gran quantitat de personal ben col·locat a l’atur, i una gran pèrdua de poder que potser algun encara es pensa que no en serem capaços amb el xantatge de que l’alternativa es pitjor.

Una greu errada, ja que l’alternativa i el poder final es al carrer, i aquest no canvia de majories, ni de sentiments, el que busca es lideratges per canalitzar la culminació de la feina començada i això evidentment pel que es veu no estan disposats a assumir-ho.

