23J. Trencament absolut amb Espanya: Vot 1-O i DUI.

Trencar absolutament amb Espanya.

Per a la Independència i per l’alliberament de Catalunya continuem el que vam començar les darreres eleccions municipals, “qui no s’arrisca no pisca!”

I més encara en unes eleccions d’un país que no ens interessa ni una merda.

Referent als vots “Primer d’Octubre” nuls, en blanc o abstenció… diu, avui, Partal:

“com es va demostrar a les eleccions municipals, és una eina excel·lent per a fer pressió sobre els partits polítics i també és una manera molt bona de marcar la desconnexió de la vida política espanyola.”

I jo dic: desconnexió, desconnexió, desconnexió … !

Segueixen els Judicis del Divorci entre Catalunya i Espanya, sense cap treva. La ràbia espanyola i el seu odi contra Catalunya ens aconsellen el Divorci.

El primer que ens cal és desvincular-nos d’Espanya.

Una bona ocasió serà aquest 23J, eleccions nyoles. “No ens interessen gens!”. Fem-hi el vot nul de la República Catalana Independent, el vot “Primer d’Octubre i DUI”, el de la papereta del referèndum!

Jo ho escriuré amb un retolador sobre qualsevol papereta oficial.

Marxem d’Espanya ja! Cadascú al seu torn.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Espanya sempre va contra el català. Siguem Independents, trenquem ja!