Les proeses del Cabdill i l’homenatge que li va retre el cantant Victor Manuel.

Tothom ocupats/des en nimietats i jo esperant tot el mes d’agost a que hi hagués algú que recordés una de les més memorables proeses de l’esser humà.

Com que veig que aneu curts/tes de memòria, ja en faré jo mateix el relat.

El dia 6 d’agost de 1.959, l’invicte cabdill Francisco Franco, més conegut com “la espada más limpia de la cristiandad” o “centinela de occidente, va pescar, ell solet, una balena de 38 tones, és a dir 38.000 quilògrams.

De fet, aquesta era una gesta que, durant uns quants anys, el Caudillo anava repetint cada estiu quan es passejava per les aigües del Cantàbric.

Un altre dia, ja faré una relació de les altres proeses que va realitzar i faré un elogi de les seves heroiques captures i de com va elevar l’art de la pesca amb canya a límits que ningú ha pogut, ni podrà igualar.

Hi ha un bloc d’un diputat basc, del que ara mateix no recordo el nom, que té una relació de totes aquestes aventures.

El buscaré.

Pels incrèduls/les, acompanyo la “afoto” de l’animalet publicada a l’edició de l’endemà pel diari El Diario Vasco.

No recordo si va ser referint-se a aquesta captura o bé a alguna de les altres, que com he dit, el Cabdill anava repetint estiu rere estiu, un diari de Barcelona escrivia: “El Caudillo, hizó el cachalote a bordo del Azor, con el mismo pulso firme con el cual empuña el timón de la nave de la patria”.

Au!! tómate algo i seguimos para bingo..

El Tiet Jaume, també conegut com Giacomo Ginocchio de vetro Piccolo Castelo.

Soci n. 6 del gloriós Futbol Club Martinenc.

Soci n. 1.996 del Futbol Club Barcelona. (Amb la Junta actual, tornarem al camí de la glòria).

Soci n. 11 de l’Escuderia Pedralbes.

Membre de Caminaires del Ter i de Radical Walkers des de fa 6 anys, 9 mesos i 27 dies.

1a. addenda.- Cinc anys després de la proesa que he recordat, i coincidint més o menys amb els famosos “25 años de paz”, el llegendari cantant Victor Manuel, marit de la no menys mítica Ana Belén va compondre una cançó dedicada al generalísimo titulada “Un gran hombre”.

Com que de ben segur en coneixeu tant la lletra com la música, només en transcriuré, com a recordatori, un parell d’estrofes.

Hay un país que la guerra marcó sin piedad.

Ese país de cenizas logró resurgir.

Años costó su tributo a la guerra pagar,

hoy consiguió que se admire y respete su paz.

Otros vendrán que el camino más limpio hallarán.

Deben seguir por la senda que aquél nos marcó

No han de ocultar, hacia el hombre que trajo esta paz,

su admiración, y por favor,

pido, siga esta paz.

També acompanyo “afoto” de la la portda del disc d’en Victor Manuel que inclou tan memorable creació artística.

2a. addenda.- A partir del mes de juliol de 1.985, el iot Azor, va tornar a la mar per a gaudi, complaença i delectació del famós Felipe González, advocat sevillà, president del govern d’España, des de les eleccions que va guanyar per majoria absoluta (202 escons), el 28 d’octubre de 1.982.

3a. addenda.- Mai s’ha donat importància al fil de la canya de pescar del Caudillo. No en sabem ni el tipus de material del que estava fet, ni el nom del fabricant.

02 de setembre de 2.021.