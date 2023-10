Tenacitat i endavant (99) Danys col·laterals

dijous, 19 d’octubre de 2023

Estem donant la raó al conegut acudit dels extraterrestres que es miren el que està passant al planeta Terra i no entenen res.

Aquí cadascú va a la seva bola i tothom va fent el despistat en benefici del gran capital i d’una societat cada cop més primària i més violenta. Hi ha un munt de barbàrie escampat per tot el món.

La guerra Israel – Palestina, per exemple, està arribant a extrems temeraris.

La darrera bestiesa ha estat la bomba sobre l’hospital baptista de Gaza. Més de 500 morts.

La bestiesa més important però, és que no se sap del cert qui ha posat la bomba. Tots dos bàndols s’acusen mútuament. L’opinió pública segueix dividida i cadascú amb els arguments que tenia abans de la bomba.

Per si volem aclarir la cosa ens remetrem als romans que ja van dir fa un munt d’anys que la resposta la trobarem preguntant-nos “quid prodest” a qui beneficia la feta? Qui traurà benefici del cas? Si sabem la resposta coneixerem els autors del delicte. Tampoc ho tindrem gaire clar. La veritat no la sabrem.

Les víctimes sí que sabem qui són. Els de sempre. La població civil. Però aquests, com ja sap tothom, no compten pràcticament per a res. Són danys col·laterals.

Al costat d’aquestes barbaritats que estan passant, els nostres problemes amb España són “peccata minuta” com va dir el poeta, però també és cert que són els nostres problemes i que cal no perdre’ls de vista.

Que el soroll de les bombes no ens faci sords a la resta de brams que segueixen bategant.

També són importants .

Salut i república.