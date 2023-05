Tenacitat i endavant (78) Dia de reflexió.

dijous, 25 de maig de 2023

Tenia fet un article excel·lent explicant la veritat de la política municipal, de les eleccions, del programes, de les pancartes i de tot plegat, però com que avui és el dia de reflexió, no el llegiré.

Només diré que sortosament, a partir de la política municipal, barrejats amb la faramalla que ens dediquen uns i altres, hem sentit raonaments ben interessants sobre política en general, entesa la política com la manera d’encarar els nous reptes que ens anirem trobant.

La nostra relació amb les noves tecnologies, amb el canvi que això suposarà per a tots nosaltres, l’arribada de gent de fora, grans quantitats de gent de fora, el canvi de sistema econòmic, la presumible fi de les classes mitjanes si no hi ha una acord internacional per posar-hi remei, el futur més que difícil del món rural si no s’accepta que cal canviar el model i anar cap al model francès en comptes de seguir carregant de paràsits buròcrates la producció agrícola i ramadera avui tan en perill per culpa de la sequera i el canvi climàtic.

Hem sentit coses ben interessants, de gent que sembla que sí que està disposada a fer alguna cosa de profit.

No vull citar noms perquè no ho faig mai, però hi ha gent molt assenyada pel món, insistiré.

Caldrà que estem atents i disposats a fer tots els canvis que siguin necessaris, sense por.

I, tornat a les eleccions, la recomanació és que votem algú que tingui clar que sense la independència no tenim res a pelar.

Si tenim això clar, ja tindrem molt de guanyat.

Salut i república.