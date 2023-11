Tanmateix (5) Som els dolents.

dijous, 30 de novembre de 2023

Per un costat volen fer veure que no passa res estrany, que tot funciona correctament. Es posa en marxa la legislatura, es fan les reunions que cal fer, s’inauguren més trams de l’AVE per tal de seguir buidant l’España vaciada i sembla que tot funciona relativament bé.

Per l’altra banda, però, s’anuncia l’Apocalipsi final. La caverna està feta pols i cada dia es fan crides a la població en general per tal que comenci una revolució que acabi amb el traïdor del Sanchez i el porti de cap a la tàpia final. S’estan fent crides al cop d’estat d’una manera que fa vergonya i tot.

Al Parlament europeu, els eurodiputats del PP es presenten com les innocents víctimes d’una dictadura ferotge.

El tocacampanes del Garcia Castellón ha demanat a l’OTAN uns informes per veure si el Tsunami democràtic va posar en perill el trànsit aeri europeu. Terrorisme, no cal dir.

Que el Puigdemont ha d’anar a la presó ho canten els nens a les escoles. De la Marta Rovira no diuen res perquè no han trobat una rima tan sonora.

Ara busquen una connexió del Tsunami amb el govern de Suïssa. I la trobaran, podem estar-ne segurs. Si el govern suís ho nega, serà la prova definitiva de la connexió. Ja sabem com funcionen els conspiranofils.

Tenim muntat un festival.

Faig esment de la situació per prevenir, perquè tard o d’hora, tot això es girarà contra nosaltres. Som els dolents.

Ens caldria passar una mica de la caverna i els seus cunyats i començar a pensar en construir un país fort, ferm i independent.

Salut i república.