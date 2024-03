Tanmateix (22) Gràcies Senyor.

dijous, 28-3-2024

Havíem dit que ens dedicaríem a parlar de l’art perquè el tema polític fa una mica de basarda.

Avui farem un parell de comentaris literaris que sempre són interessants.

El primer té a veure amb el Putin buscant desesperadament els “autors intel·lectuals” de l’atemptat de Moscou. Sembla que sí, ha acceptat que són islamistes, però que no se saben les seves connexions.

No ha aclarit gran cosa però ha sabut trobar que els quatre assassins se’n volien anar a Ucraïna i no descarta la possibilitat que tinguessin preparada alguna mena de cobertura per abandonar el país.

M’ha vingut al cap en sentir el Putin el tanoca de l’Aznar que també estava buscant els “autors intel·lectuals” de la matança de Madrid. No em consta que els hagi trobat.

I la literatura? Ah sí.

Que he recordat les “Tres novel·les breus” del Leon Tolstoi.

La tercera novel·la narra l’enfrontament d’un heroi txetxé (Hadjí Murat) amb l’imperi rus que estava anorreant la societat txetxena de l’època. Amb un respecte semblant al que ha manifestat darrerament en nou Tsar de totes les Rússies.

Vull dir que l’atemptat s’explica bastant bé. A la base tenen un enfrontament religiós.

Ja ho va dir el poeta que la religió és un dels perills fonamentals de la humanitat.

Seguint amb la literatura, una altra cita culta per eixamplar la nostra erudició.

En saber el nom que ha triat el Puigdemont per a la seva candidatura m’ha vingut al cap el Ricard III de Shakespeare i la seva famosa frase: “Dono gràcies a Déu per la meua modèstia”.

Salut i república.