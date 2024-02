Tanmateix (18) Dani Gallardo, ànims.

dijous 29,2,2024

Parlem del Dani Gallardo com exemple de la repressió judicial d’aquest dissortat país.

Es una mostra de fins on pot arribar la Justícia espanyola manipuladora. L’acusen ni més ni menys que d’atemptar contra un policia amb una fusta de palet que diu que portava tres tatxes.

A l’informe que presenta la policia consta que l’atac va ser molt més tard i no el podia haver fet el Dani Gallardo. Se veu que aquest és un detall sense importància.

Ell diu que va intentar defensar una amiga seva que estava sent apallissada per la policia i que no va pegar a ningú. No li han fet ni cas. Ja es va empassar un any de presó preventiva i ara haurà d’acabar de complir la condemna.

Es evident que la seva detenció no té res a veure ni amb el judici, ni amb les proves presentades, ni amb els informes de la pròpia policia, es tracta simplement de castigar un jove que es va atrevir a plantar cara i defensar la innocència dels independentistes catalans acusats pel procés. Això ha de ser castigat i no hi ha molt més. I Vivaspaña.

Si aquest noi passa uns quants anys a la presó, serà un bon exemple per altres nois que també podrien manifestar-se.

No serà molt estrany que un Garcia-Castellón o altre, el declari també terrorista. L’acusen de voler matar un policia així que l’acusació de terrorisme la té al caure.

Si aconsegueixen desmobilitzar el jovent de Madrid, i el de Catalunya i tot, la seva victòria serà completa.

Es un exemple concret d’indefensió.

Que li consti, almenys, el nostre suport.

Salut i república