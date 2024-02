Tanmateix (17) Temes diversos.

dijous 22-2-2024

Els pagesos han arribat a Madrid i dels problemes del camp no consta que n’hagin solucionat cap ni un. No ha plogut ni gota. Encara sort de la boira.

El Jutge Garcia –Castellón, que és aquell empleat del PP, segueix insistint en el seu terrorisme. A Suïssa li han dit que els papers que ha presentat no valen res. Ell, però, no s’ha desanimat i s’ha tancat a casa per trobar alguna altra cosa que pugui funcionar. Algun policia de baixa per ansietat o alguna cosa semblant. S’accepten falsos testimonis.

Nota còmica: els jutges del Tribunal Supremo han descobert que el responsable màxim del Tsunami democràtic no és el MHP Pere Aragonès sinó el Puigdemont.

Lo Putin segueix matant impunement adversaris polítics. Ara també ha posat a la presó un munt de gent solidària amb el Navalni.

Netanyahu segueix també matant gent indefensa mentre Europa es pregunta si tècnicament és un genocidi o no. No ho tenen clar, perquè la definició de genocidi presenta alguna ambigüitat lèxica.

Pablo Hasél tancat a la presó. Es l’únic cantant empresonat a Europa. La Generalitat passa d’ell olímpicament. No se sap per què no el volen considerar un pres polític i fan alguna cosa per ell. I això que està a la presó per dir coses amb les que tothom està d’acord.

Dani Gallardo, el noi que van empresonar per participar en una mani pro Catalunya a Madrid, està a punt de tornar a la presó.

A Galizia ha tornat a guanyar el PP. perquè els ha votat la gent d’allí.

De temes per a l’article en tenim. Pots triar-ne un.

Salut i república.