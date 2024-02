Tanmateix (16) Orgullosament.

dijous 15 de febrer de 2024

No en teníem prou amb l’enrenou de la llei aquesta de l’amnistia que cada dia ens han de donar nous arguments per enrabiar-nos.

De fet no és cap novetat perquè ells segueixen amb la seva política de destruir tot allò que no sigui estrictament espanyol i Vivaspaña. Es igual si parlem de pagesos, de música, de literatura, de cine, de la sequera o de la nova promoció de jutges.

La justícia espanyola manipuladora ens és especialment pròxima i no caldrà posar molts exemples.

Ara, animats per la lectura parcial que fan de la Constitució i de les lleis en general, hi ha un ambient anticatalà que es manifesta especialment en els atacs a la llengua catalana perpetrats també per ciutadans anònims que se senten recolzats pels poders de l’estat.

El PP. sempre a l’avantguarda dels atacs al català, ha portat fins al Parlament europeu la seva dèria i ha volgut fer un ple per deixar clar que els castellanoparlants són perseguits i menystinguts a l’escola catalana.

En nom de la igualtat, han arribat a insinuar que hi hagi el 50% de castellà a l’escola.

En nom de la llibertat demanaran després que qui vulgui que faci català i qui no vulgui, no cal. Llibertat, sobretot. El castellà obligatori, no cal dir: la Sagrada constitussión, la madre Pàtria i la comèdia de sempre.

Sort que no els han fet gaire cas, però ho tornaran a intentar, n’estem convençuts.

Compten amb el suport de la majoria de jutges i magistrats. No poden patir.

Nosaltres ho tenim més malament però seguirem amb la nostra, orgullosament.

Salut i república.