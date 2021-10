Donec perficiam (96) No protesta ningú.

dijous 21 d’octubre de 2021

Deu estar passant alguna cosa.

La població segueix funcionant amb un ritme normal. No hi ha protestes. No crema res. No s’ha ocupat res.

Tot es va produint amb el ritme habitual. Les tarifes elèctriques continuen augmentant. Cada dia es baten rècords de preus. El petroli també va pujant de preu. Això encarirà el transport. Si el transport s’encareix, ho faran tots el productes, àdhuc els de primera necessitat.

Parlant de pa, el blat ja és molt més car que no era. Però no protesta ningú.

Ara diu que volen aprovar uns pressupostos que diu que ens aniran tan bé. A canvi diu que traspassaran les rodalies. Ara no, d’aquí una anys, i tot no, només un trosset.

Com que la justícia espanyola manipuladora va a la seva, vora 4000 imputats estan a punt d’entrar a la presó, però de bon rotllo. Fiscalia ens ho té afinat. Tenir ginebra a casa és un delicte terrorista igual que tenir un xiulet de color groc. Ha quedat clar. Però no protesta ningú.

Els de la cabra tornen a desfilar i diu que són els espanyols autèntics, els bons. El gandul del borbó pare, diu que ja té les maletes a punt i no protesta ningú, ans al contrari el fatxerio i l’esquerra espanyola li estan dedicant tota mena de reverència i llepada.

A la vista de la circumstància cal dir que aquí està passant alguna cosa estranya. Com és que no protesta ningú?

Amb un salari mínim que fa riure, amb una partida de lladres ocupant llocs importants de la política, la judicatura i la premsa, no protesta ningú?

Ens ho haurem de fer mirar.

Salut i república