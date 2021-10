Donec perficiam (93) Passem a l’acció

dijous 7 d’octubre de 2021

Fa dies que molta gent es pregunta què podem fer que sigui efectiu contra l’estat espanyol, i potser sí que podem fer alguna cosa.

El cas Puigdemont és un exemple de la poca vergonya del règim espanyol i deixa molt clar fins on pensen arribar.

Són molt capaços d’apallissar el poble indefens i acabar culpant els apallissats de violència contra els números de la G.C. que anaven armats fins a la boina. I són capaços de repartir-se després medalles, augments de sous i ascensos variats.

Aquests dies estan perseguint l’ANC per haver posat en marxa una campanya per tal de consumir productes catalans.

Ja han afilerat els seus tribunals suprems i constitucionals, els seus jutges i els seus sicaris en general. Al crit de “todo por la pàtria” no seria estranya la participació del corrupte Tribunal de Cuentas.

Heus ací però, que la seva obsessió ens ha obert una escletxa per on podem fer alguna cosa en contra d’aquest sistema putrefacte i mafiós. Ens han mostrat el seu punt feble.

Es molt fàcil, no demana cap esforç especial i és tan senzill com: consumir exclusivament productes catalans, d’empreses catalanes, de supermercats catalans, dels que etiqueten en català i fan la publicitat en català. No és molt difícil.

De pas, ens donem de baixa de les empreses d’electricitat, assegurances, energia i comunicació en general que no siguin catalanes i endavant que fa baixada.

En quant que consumidors tenim un poder molt important. Es qüestió de fer-lo valdre.

Qui paga mana, no? Doncs això.

Salut i república.