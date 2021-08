Donec perficiam (84) Embolica que fa fort.

Dijous, 5 d’agost de 2021

Aquest és un savi consell que va repetint el poder des del principi de la història.

Es tracta de confondre el personal, atabalar-lo amb notícies i informacions, la majoria falses, de manera que no s’acaba de saber què ha passat i qui és el culpable, amb la qual cosa el poble calla espantat o fastiguejat

Els que es dediquen a enriquir-se i a prosperar a costelles del poble, segueixen treballant i segueixen traient profit del Palau de Marivent, de les hidroelèctriques, de la llet de Mercadona i del canvi climàtic.

Sense anar tan lluny, amb les promeses d’olimpíades, del traspàs de rodalies, l’ampliació de l’aeroport, l’acabament de les obres de la Sagrera i un parell més de safranòries o pastanagues, de gran qualitat, diràs que anem passant amb una certa normalitat estival.

També hi ha qui es dedica a repetir cada dia que el govern de la Generalitat, en mans de qui està, no està fent res de ben fet. No com abans que tot funcionava tan correctament. Allò sí que era un govern.

La caverna ha fet seu el discurs. Entre uns i altres ens volen fer empassar una certa sensació de fracàs. Per massa o per massa poc.

La seva tesi és que no sabem fer res de ben fet. Tot ens ho han de donar des de Madrid.

Ens estan robant, és cert, però com que ho seguiran fent, ens convé més estar bé amb ells. Ja veus quines penques.

Calma però. A la Moncloa no ho saben i els que es dediquen a ridiculitzar-nos tampoc, però se n’està preparant una de molt bona.

No afluixem companys. Guanyarem segur.

Salut i república.