SEO que fa una agencia

El primer de tot: per què necessites fer SEO?

Contractar una agència SEO no és una decisió que s’ha de prendre a la lleugera, ja que pot suposar una inversió significativa, sobretot per a petites i mitjanes empreses. Però hi ha molts motius pels quals val la pena:

Perquè multiplica la teva visibilitat. A dia d’avui, Google i altres cercadors suposen el punt de partida per investigar productes en línia, per la qual cosa són una font essencial d’usuaris que podrien estar interessats en el teu producte o servei. Si aconsegueixes posicionar entre els primers resultats de l’cercador, estaràs posant-te davant de milers de clients potencials.

Perquè trauràs més partit al teu web. Crear una pàgina web de marca és una inversió important de temps i recursos, però sense un posicionament adequat, estaràs perdent trànsit i per tant oportunitats de rendibilitzar aquesta inversió.

Perquè aporta reputació, confiança i credibilitat. En general, els usuaris atribueixen un valor positiu a estar entre els primers resultats de cerca de Google i perceben aquestes webs com més rellevants, la qual cosa contribueix a millorar la percepció de la marca.

Perquè és una fantàstica inversió a llarg termini. El treball de l’agència SEO d’avui es traduirà en el tràfic orgànic de demà. Com més aviat comencis a posar en marxa el teu pla SEO, abans gaudiràs dels beneficis.

Perquè millora la teva web. L’objectiu de Google i altres cercadors és oferir el millor resultat possible als usuaris. Per això, les tècniques que ajuden a posicionar en cercadors estan alineades amb millorar l’experiència d’usuari i amb això, els resultats en general.

Perquè augmenta la teva impacte en xarxes socials. Un benefici secundari de fer SEO és millorar els teus resultats en xarxes socials. L’optimització de títols i descripcions fa que les vistes prèvies dels enllaços web siguin més amigables i per tant animaran a més usuaris a fer clic i compartir.

Perquè aporta resultats mesurables. El posicionament SEO es tradueix en resultats concrets i quantificables, pel que resulta molt fàcil veure quins resultats està donant la teva estratègia i corregir el rumb si cal.

Perquè a la llarga et sortirà més rendible. Potser pensis que contractar una agència SEO és una inversió molt costosa. Però si ho valores en termes de quant et costaria formar el teu equip i dedicar recursos a fer SEO in-house, o dels beneficis que t’estàs perdent per no fer un SEO de qualitat, veuràs que pot ser una solució molt rendible.

Què és una agencia SEO?

Una agencia seo és una empresa que es dedica a millorar el posicionament i la visibilitat dels seus clients en els motors de cerca (a casa nostra, fonamentalment Google). Per a això, l’objectiu és aconseguir que les seves marques, productes i webs apareguin entre els primers resultats de cerca quan els usuaris introdueixin termes relacionats.

El posicionament web depèn d’una multitud de factors, per tant, el normal és que dins d’una agència SEO trobem professionals especialitzats en diverses àrees com:

Creació de continguts: els articles d’un blog, les diferents pàgines d’un lloc web, les descripcions de producte en un ecommerce i fins i tot els vídeos de YouTube d’un canal de marca han d’estar correctament optimitzats per millorar el posicionament.

SEO on page: aquí entrarien aspectes com els títols i descripcions o l’estructura de les pàgines. També cobreix diferents aspectes tècnics, com garantir una bona velocitat de càrrega i evitar la duplicació de URL.

Experiència d’usuari: no hem d’oblidar que el públic de les pàgines web són les persones, no els robots. Per tant, SEO i UX sempre han d’anar de la mà.

SEO off page: enfocat sobretot a millorar la reputació d’un lloc web mitjançant la creació d’enllaços entrants de qualitat.