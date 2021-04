Consells per millorar ranking seo

Millorar el posicionament del teu projecte web és fonamental per mantenir la competitivitat. I per això és normal buscar consells SEO que ajudin a apropar-se el màxim possible a el número u en les recerques.

Encara que no tots els consells funcionen, i per això hem seleccionat els 5 consells SEO més rellevants a l’hora d’optimitzar la teva web. Prepara’t per posar-los en pràctica si vols millorar la teva rànquing en els cercadors.

1- Col·loca les keywords en els llocs adequats

Com ja hem comentat en altres ocasions, les keywords són fonamentals per millorar el SEO. Però no n’hi ha prou només amb saber-ho, ni amb conèixer les paraules clau més rellevants per al teu projecte.

Tan important és on col·loques les keywords com quantes vegades ho fas. De fet, hi ha alguns llocs en què és imprescindible que apareguin, com l’etiqueta de títol, la URL de la pàgina i en les primeres 100 paraules de l’contingut, millor si és en el primer paràgraf.

2- Elimina les pàgines “zombi”

Les pàgines “zombi” són pàgines de la teva web que no interessen i amb prou feines generen trànsit. Els cercadors, amb Google al capdavant, prefereixen indexar llocs amb contingut potent i de bona qualitat. Per això, en lloc de dedicar-te a publicar com si no hi hagués un demà, és molt millor seleccionar amb cura contingut interessant, i eliminar tot allò que veus que no té un volum de visites acceptable.

3- Coneix el teu nínxol

La millor manera d’obtenir enllaços de qualitat és conèixer molt bé el nínxol en el qual et mous, i convertir-te en una referència. Així, en lloc d’anar darrere dels enllaços per crear una estratègia de linkbuilding, seran altres els que remetin de forma directa al teu contingut. Amb això podràs millorar el teu rànquing de forma natural.

És clar, no n’hi ha prou amb dir que coneixes la teva nínxol, sinó que has de demostrar-ho. Per exemple, pots publicar un informe sobre l’estat de la teva sector, aportant dades i informació d’interès. Potser pensis que al teu públic no li interessa, però hi ha un grup que sí que estarà disposat a compartir-ho, un grup força rellevant: la premsa.

Si aconsegueixes un enllaç natural des d’un diari, estaràs dient a Google que val la pena indexar el teu contingut. I amb això augmentaràs les possibilitats d’aparèixer en els primers llocs de les cerques.

4- Publica text amb els continguts visuals

A la llista de consells SEO no poden faltar l’ús de contingut visual, com imatges, infografies o vídeos.

Però aquest tipus de contingut té un problema: els cercadors no ho entenen, i per això és fonamental que al costat dels continguts visuals afegiu text de qualitat. Així podràs ajudar els robots a comprendre en què consisteix, i podràs escalar posicions.

5- Renova pàgines antigues

Si portes temps en això, segur que has acumulat gran quantitat de publicacions, que a poc a poc s’han anat quedant enrere, encara que el contingut sigui bo.

L’últim dels consells SEO d’avui és que aprofitis per revisar tot aquest contingut i facis una actualització. Un títol i descripció nous, al costat d’alguns enllaços i una millor organització de l’contingut pot ser suficient per a rankear millor aquest contingut.

Més consells SEO segons la agencia seo amarok

Si vols millorar encara més la teva SEO, al nostre blog tens molts més post orientats a optimitzar els teus continguts i atraure Google. I si no tens temps, o no saps per on començar, contacta amb nosaltres i t’ajudarem a aconseguir la millor estratègia.