Benefici del Marketing Digital

És molt rendible. Utilitzant les tècniques de màrqueting digital per promocionar la teva empresa, es minimitzen notablement els costos d’inversió, implicant un estalvi important que fins i tot pot ser destinat com a part dels beneficis per als teus treballadors, és a dir, amb menor inversió és possible obtenir millors i més grans resultats .

Converteix. Un dels propòsits del màrqueting digital és augmentar les possibilitats per convertir els visitants en leads, en subscripcions o fins i tot en vendes, és a dir, ser trobats a la web per visites interessades. Per això, cal enfocar-se a millorar el posicionament en cercadors, desenvolupar una estratègia en social media i dissenyar accions d’email màrqueting, entre moltes altres. El simple fet de construir la teva pròpia audiència mitjançant la interacció amb el teu públic permet humanitzar la teva marca, i augmentar els teus percentatges de conversió al trànsit existent.

Creeu contacte directe amb l’audiència. L’era tecnològica permet una experiència personalitzada, el tracte directe i efectiu es converteix en més engagement i per tant més satisfacció del client. De la mateixa manera, els clients tenen més poder i eines per promocionar o desacreditar la marca, per la qual cosa és fonamental oferir cada dia un millor servei.

Beneficis del màrqueting digital

Permet posicionar la marca. L’interès que mostris pel que fa a les opinions i valoracions de la teva empresa marcaran la diferència. Els usuaris confien enormement en l’opinió dels altres usuaris per això esforçar-se en l’atenció i la retroalimentació en els diferents canals de comunicació millorarà el reconeixement de la teva marca i la reputació de la teva empresa.

Fidelitza els clients. Interactuar amb els teus clients amb regularitat és una mostra de bona fe per a altres clients. Si a més comparteixes continguts que li agrada al teu públic, tens més probabilitats d’aconseguir transformar els consumidors a ser lleials a la marca. Et permetrà diferenciar-te de la teva competència i donar un valor afegit a la teva marca.

Permet publicar contingut valor. El fet d’educar per sobre de vendre marca la pauta i genera una experiència positiva que atrau l’atenció dels clients mitjançant l’estímul de temes d’interès i relacionats amb la teva empresa i l’àmbit d’acció.

Beneficis del màrqueting digital com indica la agencia marketing digital mentedigital

Millora el SEO. Els nous canvis en l’algoritme de Google han provocat que el motor de cerca doni més importància al contingut de les pàgines per posicionar-les en el seu rànquing. Per això és molt important que un portal web sigui actualitzat constantment amb nous continguts.

Guanys progressius. Mentre que en el màrqueting tradicional inverteixes en campanyes que promocionen la teva marca per un determinat període de temps, al màrqueting digital les estratègies s’enfoquen en resultats de llarg termini, buscant un resultat esglaonat. D’aquesta manera, en crear la teva presència en línia i dedicar els teus esforços de màrqueting a construir una autoritat digital forta i consistent, aconsegueixes que la teva marca es torni cada cop més vista pel públic. No necessites dependre de la promoció temporaria, la teva marca sempre estarà visible i atraient nous clients progressivament.

Capacitat de segmentació. La informació donada pels usuaris a internet (com a xarxes socials i formularis) permet que les campanyes digitals siguin molt més precises. Al màrqueting digital, pots segmentar les teves estratègies basant-te en el gènere, edat, ubicació, interessos, hàbits i molt més. Aquest nivell d’exactitud permet crear accions adreçades a les persones de buyer.

És mesurable. Són moltes les dades que podem obtenir i mesurar en temps real, ja que les eines de mesura del màrqueting digital ofereixen estadístiques senzilles i complexes que permeten conèixer l’evolució de l’estratègia i manejar-la en base als resultats. Les mètriques importants de màrqueting digital són:

-ROI (retorn de la inversió). El ROI és l‟indicador que permet saber quants diners l‟empresa està gastant amb cada inversió realitzada. Amb ell aconsegueixes saber quin va ser el retorn generat amb una acció determinada o amb tota l’estratègia.

-CAC (cost d’adquisició de clients). La mètrica de CAC possibilita conèixer quant ha costat per a l’empresa conquerir un nou client. Per mesurar-la correctament cal considerar tots els costos, sumant totes les despeses amb màrqueting i vendes durant un determinat període i comparant amb el nombre de clients que van sorgir a l’empresa en aquest mateix temps.

-Tiquet mitjà. El tiquet mitjà és el valor mitjà de transacció que un consumidor gasta en adquirir un producte o servei. Per calcular-ho, pren el valor total de cadascuna de les transaccions realitzades en un període de temps específic (que pot ser dia, setmana, mes, depenent del teu negoci) i divideix el resultat pel nombre total de transaccions que has tingut durant el mateix període.