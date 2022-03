Cal tenir en compte que moltes publicacions que es consideren acceptables a xarxes socials com Facebook o Twitter (més orientades a l’oci ia l’expansió), es poden etiquetar com a inadequades en una xarxa més professional com LinkedIn. És per això que el feed de LinkedIn no mostra tot el contingut que la teva xarxa està publicant, sinó que només et mostra aquelles publicacions que creu que et poden resultar més útils des d’un punt de vista professional.

Per què és útil l’algorisme de LinkedIn?

Així, l’algoritme de LinkedIn està dissenyat perquè el feed de la teva pàgina sigui més atractiu i més fàcil d’utilitzar. Per aconseguir el seu propòsit, l’algoritme es dedica a identificar el contingut (que consideri) poc professional o spam per eliminar-lo. El seu objectiu final és aconseguir que no hi hagi contingut de baixa qualitat a LinkedIn.

Cal destacar que hi ha altres algorismes a LinkedIn, encara que aquest és el que t’interessa conèixer si vols aplicar estratègies perquè el teu contingut aparegui en el nombre més gran de feeds possibles.

Les 4 fases de l’algoritme de LinkedIn

L’algoritme de LinkedIn consta de 4 fases o etapes per al procés de revisió de contingut. Aquestes fases no estan dividides ni subjectes a un estricte ordre seqüencial. Hi ha molts factors que determinen com de lluny arriba una publicació a LinkedIn com indica la agencia marketing digital mentedigital.

Diagrama que mostra com funciona l’algoritme de LinkedIn al feed (Font: Hootsuite)

Fase 1: el filtre inicial

Cada vegada que es publica un post a LinkedIn un bot classifica, gairebé automàticament, la publicació en una de les categories següents:

Spam

Low Quality (baixa qualitat)

Clear (OK)

Les publicacions que són categoritzades de baixa qualitat, continuen tenint possibilitats de moure’s a les fases següents.

Fase 2: testejar l’engagement

Si el post ha tingut la fortuna de rebre el clear, es publica i envia a una part de la xarxa de l’usuari per comprovar com de popular és la publicació. Els likes, els comentaris i les vegades que s’han compartit són paràmetres que poden resoldre si el contingut en qüestió és prou bo per passar a la tercera fase del filtre de l’algorisme de LinkedIn.

D’altra banda, també hi ha la possibilitat que altres usuaris de la xarxa decideixin amagar aquest post del feed per no veure’l. En aquest cas, LinkedIn considerarà que la publicació és negativa i l’etiquetarà com a correu brossa.

Fase 3: identificar la viralitat real

En aquest punt del fitro de correu brossa, LinkedIn busca especificar la veritable qualitat del post. És el que determinarà si el contingut és spam o no. Aquest punt és necessari perquè els spammers són especialistes a publicar contingut amb una alta taxa d’engagement fals (creen de forma massiva comptes falsos per posar “m’agrada” i comentar la publicació en un breu període de temps).

A més de comprovar la credibilitat del post, l’algoritme de LinkedIn pot avaluar la rellevància i la utilitat que pot tenir aquesta publicació en una xarxa de contactes concreta. D’altra banda, és aquí on el filtre decideix si el contingut ha de tornar enrere per guanyar credibilitat (moltes vegades segueix al feed però no apareix de forma freqüent. En aquesta situació és molt important la interacció dels usuaris amb la publicació).

Fase 4: la revisió humana

Finalment, si l’engagement amb el post publicat segueix fort, arriba un punt en què aquest contingut es passa a editors humans que valoren cada publicació. Són els que decideixen si s’ha de mostrar a una xarxa àmplia o desaparèixer del feed.

Quan un post segueix atraient l’atenció de la gent, el més habitual és que aquesta publicació es continuï mostrant. L’ús d’humans especialitzats per filtrar el contingut generat és un punt a favor per a l’algorisme de LinkedIn, ja que també serveix per aprendre més sobre els factors que fan destacar (o no) una publicació.

5 claus perquè l’algoritme de LinkedIn es rendeixi als teus peus

La millor notícia de tot això és que, tenint en compte certes estratègies, és possible fer que l’algorisme de LinkedIn actuï a favor nostre. A continuació presentem diversos consells que us ajudaran a que funcioni per a tu.

1. Dóna-li a LinkedIn el contingut que necessita

Com ja hem dit abans, cal oblidar-nos de Facebook, Twitter o Instagram quan som a LinkedIn. A aquesta xarxa social el que us interessa és mostrar notícies, oportunitats de treball i contingut viral relacionat amb la carrera professional de l’usuari o els seus contactes. És a dir, res de vídeos humorístics, GIFs animats o captures de converses de Whatsapp.

En aquesta línia, el contingut ideal a LinkedIn ha de ser susceptible de ser útil per a la carrera dels usuaris. És convenient que inspiri i aconselli altres contactes en la seva vida professional i sigui rellevant dins del sector on es treballa.

Paneles laterales